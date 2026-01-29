BIST 13.831
DOLAR 43,40
EURO 52,01
ALTIN 7.479,12
HABER /  GÜNCEL

2 ilde motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

2 ilde motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Çanakkale ve Denizli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Abone ol

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda kent genelinde etkisi sürecek yoğun fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, çalışanların can ve mal emniyeti ile yol ve trafik güvenliğinin korunması amacıyla 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 19.30'dan 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00'a kadar il merkezinde motorlu kurye faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Çanakkale
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Trafik güvenliği ve can emniyetinin sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda, motosiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin 29.01.2026 Perşembe günü saat 20.00 itibarıyla trafiğe çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan İran açıklaması! Kritik nükleer hamlesi
Rusya'dan İran açıklaması! Kritik nükleer hamlesi
Komşu tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 tutuklama!
Komşu tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 tutuklama!
Trump: Venezuela'ya ticari uçuşlar yeniden başlayacak
Trump: Venezuela'ya ticari uçuşlar yeniden başlayacak
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski golcüsü resmen Trabzonspor'da
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski golcüsü resmen Trabzonspor'da
Bahis soruşturmasında sürpriz gelişme: Murat Sancak tahliye oldu
Bahis soruşturmasında sürpriz gelişme: Murat Sancak tahliye oldu
İçişleri Bakanlığı duyurdu: İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 61 ile sarı kodlu uyarı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 61 ile sarı kodlu uyarı
Trump’tan Hamas açıklaması: Silah bırakacak gibi görünüyor
Trump’tan Hamas açıklaması: Silah bırakacak gibi görünüyor
Mansur Yavaş: Ankara'da yağış yok, sorumlu ben miyim?
Mansur Yavaş: Ankara'da yağış yok, sorumlu ben miyim?
Çerçioğlu’ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Çerçioğlu’ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Bülent Arınç: Kürtler her zaman haksızlığa uğramış bir toplum
Bülent Arınç: Kürtler her zaman haksızlığa uğramış bir toplum
Türkiye-Özbekistan stratejik ortaklığı derinleşiyor
Türkiye-Özbekistan stratejik ortaklığı derinleşiyor
Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında
Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında