Donör bekleyen Ufuk Özkan için kritik gün!

Donör bekleyen Ufuk Özkan için kritik gün!

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a karaciğer nakli için tıbbi incelemeler sonunda belirlenen donör adaylarından biri bugün kritik etik kurul heyetinin huzuruna çıkacak.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan için umutlu bekleyiş sürüyor. Yapılan tıbbi incelemeler sonucunda belirlenen 3 donör adaylarından birinin, nakil işleminin resmiyet kazanması için etik kurul heyetinin huzuruna çıkacağı öğrenildi.

ETİK KURUL ONAYI AŞAMASINA GEÇİLDİ

Geçtiğimiz günlerde hastaneden yapılan açıklamada, Ufuk Özkan ile geçmişte aynı setlerde görev yapmış çalışma arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 3 aday üzerindeki incelemelerin sürdüğü belirtilmişti. Son bilgilere göre; bu adaylardan biriyle ilgili tıbbi testler büyük oranda tamamlandı. Canlıdan organ nakli prosedürleri gereği, akraba dışı bağışçıların organ bağışlayabilmesi için zorunlu olan Etik Kurul Onayı aşamasına geçildi.

Aday 3 donörden birinin etik kurulu tarafından onaylanması halinde nakil ameliyatı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

