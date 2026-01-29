Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski golcüsü resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Konyaspor'un golcü oyuncusu Umut Nayir'i kadrosuna kattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Abone ol

Trabzonspor, ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirdi.

Karadeniz ekibi, Konyaspor'dan santrfor Umut Nayir'i bedelsiz olarak kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.

32 yaşındaki golcü isim, bu sezon Konyaspor formasıyla 21 maçta 8 gol ve 4 asist ile katkı sağladı.

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de top koşturan Umut Nayir, 5 kez da Türkiye A Milli Takım forması giydi. Bu sezon Konyaspor'da 21 maça çıkan Umut, 8 gol atarken 4 de asist yaptı.