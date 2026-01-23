BIST 12.928
Oulai savaşı kızıştı! Fenerbahçe'den rekor bonservis teklifi: Gözler Trabzonspor'da

Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai paylaşılamıyor. Galatasaray'ın transfer etmek istediği genç oyuncu için Fenerbahçe'nin Bordo-mavililere rekor bonservis teklifi yaptığı öne sürüldü.

Oulai savaşı kızıştı! Fenerbahçe'den rekor bonservis teklifi: Gözler Trabzonspor'da - Resim: 1

FENERBAHÇE'DEN OULAİ İÇİN REKOR BONSERVİS

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

Oulai savaşı kızıştı! Fenerbahçe'den rekor bonservis teklifi: Gözler Trabzonspor'da - Resim: 2

Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Trabzonspor'un genç yıldızı Oulai için teklif yaptığı öne sürüldü.

Oulai savaşı kızıştı! Fenerbahçe'den rekor bonservis teklifi: Gözler Trabzonspor'da - Resim: 3

Fenerbahçe, Oulai için Trabzonspor'a 30 milyon euroluk teklifte bulundu.

Oulai savaşı kızıştı! Fenerbahçe'den rekor bonservis teklifi: Gözler Trabzonspor'da - Resim: 4

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan daha önce yaptığı açıklamada, Oulai'nin değerinin 40 milyon euronun üzerinde olduğunu ifade etmişti.

