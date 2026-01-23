Oulai savaşı kızıştı! Fenerbahçe'den rekor bonservis teklifi: Gözler Trabzonspor'da
Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai paylaşılamıyor. Galatasaray'ın transfer etmek istediği genç oyuncu için Fenerbahçe'nin Bordo-mavililere rekor bonservis teklifi yaptığı öne sürüldü.
FENERBAHÇE'DEN OULAİ İÇİN REKOR BONSERVİS
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Trabzonspor'un genç yıldızı Oulai için teklif yaptığı öne sürüldü.
Fenerbahçe, Oulai için Trabzonspor'a 30 milyon euroluk teklifte bulundu.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan daha önce yaptığı açıklamada, Oulai'nin değerinin 40 milyon euronun üzerinde olduğunu ifade etmişti.
