BIST 13.831
DOLAR 43,40
EURO 52,04
ALTIN 7.469,46
HABER /  SPOR

Bahis soruşturmasında sürpriz gelişme: Murat Sancak tahliye oldu

Bahis soruşturmasında sürpriz gelişme: Murat Sancak tahliye oldu

'Futbolda bahis’ soruşturması kapsamında tutuklanan Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak tahliye edildi. Sancak hakkında ‘ev hapsi’ kararı verildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon kapsamında çok sayıda yönetici ve futbolcu hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı. 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak oldu. 

TUTUKLANDI

'Bahis ve kara para aklama' iddialarıyla mahkemeye sevk edilen Sancak'ın tutuklanmasına hükmedildi. 

Sancak, kararın ardından Metris T Tipi Ceza Evi'ne gönderildi. 

TAHLİYE EDİLDİ 

Bugün itibariyle soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak tahliye oldu.

EV HAPSİ VERİLDİ 

Sancak hakkında ‘ev hapsi’ kararının verildiği duyuruldu. 

Sancak, yaklaşık olarak 1 ay cezaevinde kaldı. 

CEZAEVİNDEN MEKTUP YAZDI

Sancak, cezaevinde bulunduğu süre içinde kulüp taraftarları için mektup yazmıştı.

Hakkında 'bahis ve kara para aklama' iddiasıyla tutuklama kararı verilen Sancak yazdığı mektupta suçlamaları kabul etmeyerek, "Bu süreçte kırdığım ve üzdüğüm kim varsa hakkını helal etsin. Benim hakkım sizlere helal, sizler de hakkınızı bana helal edin. Son nefesime kadar, uzaktan da olsa hep Adana Demirspor'u destekleyeceğim. Böyle olmasını asla istemezdim..." demişti. 

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı duyurdu: İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 61 ile sarı kodlu uyarı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 61 ile sarı kodlu uyarı
Trump’tan Hamas açıklaması: Silah bırakacak gibi görünüyor
Trump’tan Hamas açıklaması: Silah bırakacak gibi görünüyor
Mansur Yavaş: Ankara'da yağış yok, sorumlu ben miyim?
Mansur Yavaş: Ankara'da yağış yok, sorumlu ben miyim?
Çerçioğlu’ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Çerçioğlu’ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Bülent Arınç: Kürtler her zaman haksızlığa uğramış bir toplum
Bülent Arınç: Kürtler her zaman haksızlığa uğramış bir toplum
Türkiye-Özbekistan stratejik ortaklığı derinleşiyor
Türkiye-Özbekistan stratejik ortaklığı derinleşiyor
Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında
Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında
AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
ABD-İran geriliminde olası askeri senaryolar
ABD-İran geriliminde olası askeri senaryolar
Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması: Birleşmek doğru adım!
Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması: Birleşmek doğru adım!
Rusya korkusu sardı! Avrupa'da iki ülke birleşebilir! Başbakan açıkladı
Rusya korkusu sardı! Avrupa'da iki ülke birleşebilir! Başbakan açıkladı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde gerçekleşti
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde gerçekleşti