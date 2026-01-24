HABER / SPOR / TRABZONSPOR
Trabzonspor'dan Aslan'a Oulai cevabı: 'Kendinizi paralamayın'
Galatasaray'ın, Karagümrük maçından önce '42' numara giyen Abdülkerim Bardakcı'nın forması paylaşarak Trabzonspor'a Oulai göndermesi yaptı. Bordo-mavili ekip, Galatasaray'ın paylaşımına cevap verdi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray maç öncesinde soyunma odasından fotoğraf paylaştı.
Sarı kırmızılılar, kaptan Abdülkerim Bardakcı'nın formasını ve soyunma odasının düzenini paylaştı.
Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray'ın paylaştığı fotoğrafta Oulai'ye gönderme yapıldığını düşünerek tepki gösterdi. Bunun üzerine bordo mavili kulüp paylaşım yaptı.
Trabzonspor, Oulai'nin fotoğrafını paylaşarak, “Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir” ifadelerini yazdı.