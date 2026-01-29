BIST 13.831
Komşu tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 tutuklama!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde aynı apartmanda yaşayan iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.T., elindeki bıçakla R.Ö.’yü yaralarken, hastaneye kaldırılan R.Ö. tedavi altına alındı. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli S.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, aynı apartmanda yaşayan komşusunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'ndeki olayda S.T. ile aynı apartmanda yaşayan R.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T. elindeki bıçakla R.Ö.'yü yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

R.Ö. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından gözaltına alınan S.T. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

