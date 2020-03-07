TSK, M4 karayolunda görüntülendi

Moskova’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde gerçekleştirilen İdlib zirvesinde alınan ateşkes kararı, 6 Mart günü saat 00.01 itibariyle uygulamaya konuldu. İdlib mutabakatında yer alan, M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilmesi ve Türk-Rus ortak devriyelerinin başlatılması kararının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), M4 karayolunda devriye hazırlıkları yaptığı görüntülendi.

İdlib mutabakatında, Türk-Rus ortak devriyelerinin 15 Mart tarihinde başlatılması kararlaştırılmıştı.