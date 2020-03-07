DÜNYA

Pakistan’da bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı

Pakistan’ın Belucistan kentinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinin Çaman kentinde yaşanan bombalı saldırı sonucunda 9 kişi yaralandı. Polis, patlamanın polis merkezi yakınlarında yakın olan Taj yolunda gerçekleştirildiğini ifade ederken, patlamanın etkisini tespit etmek üzere bomba imha ekiplerinin olay yerine geldiğini belirtti. Polis yaptığı açıklamada bombanın bir motosiklete yerleştirildiğini söylerken, patlamanın soruşturmasının yapılması amacıyla bölgenin kordon altına alındığını ifade etti.

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