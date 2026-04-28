Trump'tan İngiltere Kralı'nı utandıran çıkış: Annem genç Charles'a aşıktı

İngiltere Kralı Charles’ın ABD ziyaretinde açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, annesinin kendisi çocukken Kral Charles’a aşık olduğunu söyledi.

Yaptığı açıklamalar ve hamleler ile sık sık tartışmalara neden olan ABD Başkanı Donald Trump, bunlara bir yenisini daha ekledi. 

İngiltere Kralı Charles ve eşi Kraliçe Camilla resmi ziyaret için ABD'ye geldi. 

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Bu kapsamda Beyaz Saray’da resmi karşılama töreni gerçekleştirildi.

ABD Başkanı Trump'a karşılama sırasında eşi First Lady Melania Trump da eşlik etti. 

ANNESİYLE ANISINI ANLATTI

Daha sonra Kral Charles'in onuruna bir tören düzenlenirken törenin ardından Trump, bazı açıklamalarda bulundu. 

Yaptığı çıkışlarla zaman zaman gündemi meşgul eden ABD Başkanı, annesiyle ilgili bir anısını anlattı.

"ANNEM CHARLES'E AŞIKTI"

Annesinin genç Charles’a aşık olduğunu söyleyen Trump, "Charles’a Bak! Genç Charles. Çok hoş biri’ derdi.

Annem Charles'a aşıktı. İnanabiliyor musunuz?" dedi. 

NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Öte yandan Trump'ın konuşması sırasında Charles'ın yüzünde oluşan şaşkınlık kameralara yansıdı. 

İngiltere Kralı'nın, Trump'ın ilginç çıkışı nedeniyle utandığı görüldü. 

Ömer Çelik'ten Mine Kırıkkanat'ın paylaşımına tepki: Lanetliyoruz, reddediyoruz
Ömer Çelik'ten Mine Kırıkkanat'ın paylaşımına tepki: Lanetliyoruz, reddediyoruz
Yılmaz Özdil CHP yönetimini ve sessiz kalan gazetecileri eleştirdi: Bukalemun gazeteciler
Yılmaz Özdil CHP yönetimini ve sessiz kalan gazetecileri eleştirdi: Bukalemun gazeteciler
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devreye girdi! Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devreye girdi! Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
Bilerek kırmızı gördü deniliyordu! Ederson'un yeni adresi belli oldu
Bilerek kırmızı gördü deniliyordu! Ederson'un yeni adresi belli oldu
Polisle alay eden plaza çalışanlarına 5'er yıl hapis talebi
Polisle alay eden plaza çalışanlarına 5'er yıl hapis talebi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 89 kişi tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 89 kişi tutuklandı
Akılalmaz olay! Kardeşini mezardan çıkarıp bankaya götürdü
Akılalmaz olay! Kardeşini mezardan çıkarıp bankaya götürdü
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşecek: Hızlı trende test aşaması başladı
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşecek: Hızlı trende test aşaması başladı
Altının kilogram fiyatı düştü! ne kadar oldu?
Altının kilogram fiyatı düştü! ne kadar oldu?
Diyarbakır'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk aranıyor
Diyarbakır'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk aranıyor
CHP lideri Özgür Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özgür Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
Gazze’de can kaybı 72 bin 568’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 72 bin 568’e yükseldi