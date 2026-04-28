Tahran’da ateşkesle birlikte günlük yaşam savaş öncesi rutinine döndü
ABD ve İsrail saldırılarının ardından, İran'ın başkenti Tahran’da ateşkes sürecinde, günlük yaşam savaş öncesi hareketliliğine döndü.
Ateşkesle, ortadan kalkan güvenlik endişesi ve havaların ısınmasıyla birlikte başkent halkı daha fazla sokağa çıkmaya başladı.
Halkın çarşı ve pazara çıkmasıyla kent ekonomisi canlanırken, hareketlilik esnafın da yüzünü güldürüyor.
Tahran’da bazı vatandaşların park ve bahçelerde vakit geçirdiği bazılarının da yoğun bir şekilde alışveriş yaptığı görüldü.
