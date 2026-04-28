Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşecek: Hızlı trende test aşaması başladı

Türkiye’nin Avrupa ile yüksek standartlı demir yolu entegrasyonunu sağlayacak projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattında inşaat süreci tamamlandı. İlk test sürüşlerinin başarıyla gerçekleştirildiği hattın tamamen devreye girmesiyle, İstanbul-Edirne arası ulaşım süresi 1,5 saate inecek.

Türkiye’nin batıya açılan kapısı Edirne ile ticaretin kalbi İstanbul’u modern raylarla birleştiren Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi’nde dev bir adım atıldı. Projenin fiziki çalışmalarının tamamlandığı Çerkezköy-Kapıkule kesiminde, yüksek hızlı tren setleri ilk kez raylara inerek geliş ve gidiş istikametinde performans testlerine başladı.

KESİNTİSİZ VE HIZLI: 200 KİLOMETRE HIZ KAPASİTESİ

Altyapı, üstyapı ve elektrifikasyon-sinyalizasyon (EST) çalışmaları bitirilen 153 kilometrelik bu etap, sadece hızıyla değil, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor:

Saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve son teknoloji sinyalizasyon sistemleriyle inşa edildi.

Hat, hem modern yolcu taşımacılığına hem de yüksek kapasiteli yük taşımacılığına hizmet verecek şekilde tasarlandı.

YOLCU İÇİN KONFOR, TİCARET İÇİN HIZ

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ulaşım sürelerinde devrim niteliğinde kısalmalar hedefleniyor. Mevcut durumda 4 saati bulan Edirne-İstanbul yolcu seyahat süresi 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşımacılığında ise 8,5 saatlik süre 3 saat 30 dakikaya inerek sınır ticaretinde lojistik bir sıçrama yaratacak.

"DEMİR İPEK YOLU"NUN AVRUPA HALKASI

Halkalı-Kapıkule Hattı; Kapıkule-Çerkezköy (153 km), Çerkezköy-Ispartakule (67 km) ve Ispartakule-Halkalı (8,4 km) olmak üzere üç ana etaptan oluşuyor. Proje sadece iki şehri birleştirmekle kalmıyor; Pekin’den Londra’ya uzanan tarihi İpek Demiryolu güzergahının en stratejik geçiş noktalarından birini, Avrupa standartlarında bir bağlantıyla modernize ediyor.