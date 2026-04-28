İşkence kreşi kan dondurdu! Çocukların ağızlarını bantlayıp işkence etmişler

Endonezya'nın Yogyakarta kentinde faaliyet gösteren "Little Aresha" adlı kreş ve gündüz bakımevinde yaşananlar, dünya çapında infial yaratan istismar vakalarını bile gölgede bıraktı. Eski bir çalışanın ihbarı üzerine cuma günü tesise baskın düzenleyen polis ekipleri, ailelerin yıllardır çocuklarını emanet ettiği sözde saygın kurumun aslında bir "işkence kampı" olduğunu ortaya çıkardı.

BBC'de yer alan habere göre, polis ekipleri kreşe girdiklerinde şoke edici bir manzarayla karşılaştı. Yogyakarta Polisi Kriminal Soruşturma Birimi Başkanı Rizki Adrian, çocukların ellerinin ve ayaklarının bağlandığını, birçoğunun üzerinde sadece bebek bezi olduğunu ve vücutlarında yara izleri bulunduğunu açıkladı.

3 metrelik odada 20 çocuk

Daha da vahimi, çocukların 3 metre genişliğindeki minicik odalara 20'şer kişi olacak şekilde balık istifi gibi tıkıldığı tespit edildi. Kreşe kayıtlı 103 çocuktan, çoğu iki yaşın altındaki en az 53'ünün fiziksel istismar ve ihmal kurbanı olduğu belirtildi.

Ağzımı bantladılar anne

Skandalın patlak vermesinin ardından ailelerin yaşadığı kahredici detaylar da sosyal medyaya yansımaya başladı. Kızı Little Aresha'ya giden anne Erika Rismay'ın TikTok'ta paylaştığı ve 300 binden fazla izlenen video, izleyenlerin yüreğini burktu.

Videoda annesi kızına, "Ağzını neden kapattılar?" diye sorarken, küçük kızın, "Ağlamayayım diye. Anne sen ağladığımı duymayasın diye," şeklindeki yürek yakan cevabı duyuluyor. Anne Erika videonun altına, "Allah'ım, yavrum beni affet. Demek ki bu yüzden her gün okula giderken histerik bir şekilde ağlıyordun ve eve geldiğinde hipnotize edilmiş gibi sessizce boşluğa bakıyordun," notunu düştü.

Her gün eve aç geliyorlardı

İki çocuğunu da bu kreşe gönderen devlet memuru Noorman, yıllardır mükemmel imkanlara sahip olduğunu düşünerek seçtiği kreşin iç yüzünü baskın görüntülerini izleyince anladı.

Çocuklarının vücudundaki morlukları ve çenelerindeki kesikleri sorduğunda "evde kendilerine zarar vermişler" yanıtını alan Noorman, "Çocuklarım her gün eve geldiklerinde açlıktan kıvranıyor, sürekli yemek ve süt istiyorlardı. Oğlum kilo alamıyordu ve kısa süre önce zatürre teşhisi kondu. Ters giden bir şeyler olduğunu anlayamadık. Bu yapılanlar insanlık dışı," diyerek isyan etti.

Başka bir veli olan Budiyanto da kızındaki morlukları sorduğunda, "çocukların kendi aralarında kavga ettiği" yalanıyla geçiştirildiğini anlattı.

KREŞ RUHSATSIZ ÇIKTI, 13 KİŞİ TUTUKLANDI

Skandalın ardından harekete geçen Endonezya polisi, aralarında kreş müdürü, Little Aresha Vakfı başkanı ve bakıcıların da bulunduğu 13 kişiyi çocuk istismarı ve ihmali suçlamalarıyla tutukladı. Yapılan incelemelerde kreşin çalışma ruhsatının dahi olmadığı ortaya çıktı.

Endonezya Çocuk Koruma Komisyonu (KPAI), ülke genelindeki yaklaşık 3.000 kreşin büyük bir kısmının lisanssız denetimsiz çalıştığına dikkat çekerek acil önlem çağrısı yaptı. Yogyakarta yerel yönetimi, mağdur çocuklara ve ailelerine kapsamlı psikolojik destek ve travma iyileştirme hizmetleri sunulacağını duyurdu.