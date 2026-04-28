Avro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle yükseldi

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarında yol açtığı keskin artış, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin enflasyon beklentilerini mart ayında yukarı çekti.

ECB, mart ayına ilişkin yaklaşık 19 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, tüketicilerin şubatta yüzde 2,5 olan gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi martta yüzde 4'e yükseldi. Tüketicilerin orta vadeli (3 yıllık) enflasyon beklentisi de yüzde 2,5’ten yüzde 3’e çıktı.

Söz konusu yükselişte, Orta Doğu'da 28 Şubat'ta başlayan çatışmaların ardından enerji maliyetlerinde yaşanan keskin artış belirleyici oldu.

Gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi, şubattaki eksi yüzde 0,9 seviyesinden martta eksi yüzde 2,1'e gerileyerek daha negatif bir seyir izledi. 12 ay sonrası için beklenen işsizlik oranı yüzde 10,8’den yüzde 11,3’e yükseldi.

Tüketicilerin gelecek 12 aydaki harcama artışı beklentisi yüzde 4,1 ile Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yükselen enflasyon tehdidi ile savaşın tetiklediği ekonomik riskler arasında kalan ECB'nin perşembe günü yapacağı Yönetim Konseyi toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

Ancak uzmanlar, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların, haziran ayında olası bir faiz artışına dair kritik sinyaller içerebileceğine dikkati çekiyor.

ECB Tüketici Beklentileri Anketi, aylık olarak yayınlanıyor

Anket, Avro Bölgesi gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 19 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, ECB'nin para politikası rotasını belirlemede kritik bir gösterge olarak kabul ediliyor.