AB: Ukrayna'dan çalınan tahıl nedeniyle üçüncü ülkelere yaptırım uygulayabiliriz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan geminin İsrail'e ulaşmasının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığıyla temasa geçildiğini ve bu durum nedeniyle "üçüncü ülkelere" yaptırım uygulanabileceğini belirtti.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Al Anouni, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Ukrayna’ya sağlanan 90 milyar avroluk destek kredisi ve 20'nci yaptırım paketiyle AB'nin Ukrayna’ya desteğinin sürdüğünün altını çizen Al Anouni, "AB, Rusya’nın saldırı savaşına son vermesi için baskı uygulamaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Al Anouni, AB'nin Ukrayna’nın daha önce İsrail makamlarıyla bu konuda temas kurmuş olmasına rağmen, çalınan Ukrayna tahılını taşıyan bir Rus "gölge filo" gemisinin İsrail’in Hayfa limanında boşaltma yapmasına izin verildiğine ilişkin haberleri not ettiğini kaydetti.

Rusya’nın yasa dışı savaş çabalarını finanse eden ve AB yaptırımlarını aşan tüm eylemleri kınadıklarını belirten Al Anouni, "Gerektiğinde üçüncü ülkelerdeki kişi ve kuruluşları da listeleyerek bu tür faaliyetleri hedef almaya hazırız. Konuya ilişkin olarak İsrail Dışişleri Bakanlığı ile temas kurulmuştur." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan geminin Hayfa'ya ulaştığı gerekçesiyle İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky'i Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını duyurmuştu.

Bakan Sybiha, "Hayfa'ya bir başka geminin daha ulaşmasının ardından İsrail'i çalıntı tahılı kabul etmemesi ve ilişkilerimize zarar vermemesi konusunda bir kez daha uyarıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

