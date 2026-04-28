Yerli HÜRJET projesinde sevindiren gelişme! İmzalar Madrid'te atıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen yerli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatı resmen Madrid'teki imza töreniyle onaylandı.

HAVELSAN tarafından geliştirilen Görev Planlama Sistemi, HÜRJET ile birlikte yurt dışına açılıyor. Milli yazılım, yeni nesil platformlara entegrasyon çalışmaları kapsamında HÜRJET için devreye alınacak. Görev planlama, görev analizi ve görev sonrası değerlendirme süreçlerini tek çatı altında toplayan sistem, uçağın operasyonel kabiliyetini üst seviyeye taşıyacak.

İSPANYA’YA İHRACAT

TUSAŞ ile imzalanan anlaşma doğrultusunda HÜRJET’in ilk ihracat adresi İspanya olurken, bu kapsamda Görev Planlama Sistemi de uçakla birlikte ihraç edilecek. HÜRJET’in 2027’de Türkiye’de, 2028’de ise İspanya’da aktif göreve başlaması planlanıyor.