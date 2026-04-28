Başkan Atasoy’dan Gabon’a diplomatik ziyaret

Başkan Atasoy’dan Gabon’a diplomatik ziyaret

Küresel ticaret ağının aktif oyuncularından biri olan ULUSKON Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Gabon’un Ankara Büyükelçisi Jean Bernard Avouma ile bir araya geldi. Büyükelçilik makamında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Gabon arasındaki ekonomik entegrasyonu hızlandıracak stratejik projeler masaya yatırıldı.

Orta Afrika Pazarına Türk İmzası

Görüşmede, Türkiye’nin Afrika açılımı çerçevesinde Gabon’un sahip olduğu stratejik önem vurgulandı. Atasoy ve Avouma, iki ülke arasındaki ithalat-ihracat dengesini Türk yatırımcılar lehine geliştirecek ve Gabon’un yerel üretim kapasitesini artıracak yeni bir ticari iş birliği modeli üzerinde görüş birliğine vardı.

Dostluğun ve Başarının Simgesi: Plaket Takdimi

Ziyaretin resmi kısmının tamamlanmasının ardından Nezaket Emine Atasoy, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine sunduğu katkılardan dolayı Büyükelçi Jean Bernard Avouma’ya özel bir plaket takdim etti.

Büyükelçi Avouma, ULUSKON’un gösterdiği bu yaklaşımdan dolayı teşekkür ederek, Türk iş insanlarını Gabon’daki yeni yatırım bölgelerini incelemeye davet etti.

