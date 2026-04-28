Fenerbahçe'de fırtına kopuyor! Bir ismin daha bileti kesildi

Teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Domenico Tedescco ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir isimle daha ayrılık kararı alındığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin idari menajer Emir Yolaç ile vedalaşacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı alınan derbi mağlubiyetinin ardından radikal kararlar alınıyor. Yönetim kurulunun dünkü toplantısının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerde bir vedalaşma kararı daha alındığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'DE EMİR YOLAÇ İLE DE YOLLAR AYRILABİLİR

Sözcü'de yer alan habere göre: Fenerbahçe'de idari Menajer Emir Yolaç'a da teşekkür edileceği öne sürüldü. Yaklaşık 7.5 yıldır sarı-lacivertlilerde idari menajerlik görevini üstlenen Emir Yolaç ile kısa süre içinde vedalaşılacağı kaydedildi.

DOMENICO TEDESCO ZORLUK ÇIKARMADI

Öte yandan Domenico Tedesco'nun ayrılık kararını saygıyla karşıladığı haberde aktarıldı. İtalyan teknik adamın gerekli evrakları zorluk çıkarmadan imzaladığı da belirtildi.