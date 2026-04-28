Aksigorta'dan Toyota kullanıcılarına özel kasko ürünü

Aksigorta, Toyota kullanıcılarına yönelik geliştirdiği "Toyota Kasko" ürünüyle araç sahiplerine yönelik teminat ve hizmetleri tek poliçede sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota Kasko, yetkili servis ayrıcalığı ve ikame araç çözümlerini kapsayan teminat yapısıyla, standart kasko anlayışının ötesine geçerek sürüşün kesintisiz sürdürülmesine olanak sağlıyor.

Yenilikçi sigorta çözümleri ve hasar süreçleriyle hizmet sunan Aksigorta, Toyota kullanıcılarına yönelik geliştirdiği Toyota Kasko ile güven ve konforu sigorta deneyiminin bir parçası haline getiriyor.

Aksigorta ile Toyota arasındaki 20 yılı aşkın işbirliğine dayanan Toyota Kasko, aracın yanı sıra sürüş deneyimi, yaşam konforu ve araç sahiplerinin yakınlarına yönelik güvenceler de sunuyor.

Toyota Kasko kapsamında sunulan İhtiyari Mali Mesuliyet teminatında yer alan yüksek limit seçenekleri, olası kazalarda üçüncü kişilere verilebilecek zararlar karşısında araç sahiplerine koruma sağlıyor.

Tüm yetkili servislerin anlaşmalı servis olarak hizmet verdiği yapı kapsamında, araç sahipleri Toyota ve Lexus yetkili servislerinden yararlanırken, geniş servis ağıyla ihtiyaçlarına uygun çözümlere ulaşabiliyor.

Toyota Kasko, yüksek limitli teminatlarının yanı sıra araç onarım süresince 30 güne varan ikame araç hizmeti sunuyor.

Anahtar kaybı ve kilit sistemi teminatı yüksek limitlerle sağlanırken, cam, far, stop ve sinyal hasarları ise hasarsızlık indirimini etkilemiyor.

İkame araç seçenekleriyle araç sahiplerinin yoluna devam etmesine imkan tanıyan Toyota Kasko, farklı segmentlerde sunulan alternatifleri ve hibrit modellere yönelik çözümleriyle yeni nesil sürüş ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Toyota Kasko, ek primle yurt dışında da geçerli olacak şekilde genişletilebiliyor. Bu kapsamda araç sahipleri, Türkiye sınırları dışında da yolculuklarını sürdürebiliyor.

