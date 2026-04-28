Fenerbahçe yönetimi kaleci Ederson ile ilgili kararını verdi

Fenerbahçe'nin Ederson'la ilgili alacağı karar merak konusu olurken Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun dün gerçekleştirdiği toplantıdan Ederson'a para cezası kararı çıktı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçındaki hatasının ardından Galatasaray derbisinde de kırmızı kart görerek eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Maliyetiyle de tartışılan eldivenle ilgili Fenerbahçe yönetiminin alacağı karar merak ediliyordu.

Sadettin Saran ve yönetim kurulunun dün art arda gerçekleştirdiği toplantılar sonrası Ederson'la ilgili karar da verildi.

KADRO DIŞI YOK, PARA CEZASI VERİLDİ

Ederson'un kadro dışı bırakılacağı yönünde söylentiler olsa da Fenerbahçe yönetiminden böyle bir karar çıkmadı. beIN SPORTS'un geçtiği habere göre Brezilyalı kaleciye para cezası verildi.

Ederson'un PFDK'dan alacağı cezayla sezonu kapatması olası.