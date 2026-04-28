İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi madenciler için devreye girdi patron paraları ödüyor

ANKARA'da bir süredir eylem yapan 110 maden işçisiyle ilgili kritik gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Doruk Madencilik'in sahibi Sabahattin Yıldız ile görüştü ve maaşların ödenmesini istedi. Madencilerin alacaklarının kalan kısmı hesaplara yatırılıyor.
ANKARA'da 5 aydır maaşlarını alamadıkları için eylem yapan madenciler kamuoyunun gündemine oturmuştu. Madenciler için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bizzat devreye girdi. Mustafa Çiftçi polis müdahaleleri konusunda da emniyete talimat verdi.
Madencilere dikkatli davranın
Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki köşesinden aktardığı bilgiye göre Mustafa Çiftçi madencilere karşı müsamahakar davranılmasını istedi. Mustafa Çiftçi polise “Provokatörleri ayırın, işçilere ise son derece dikkatli ve mümkün olduğunca müsamahakâr davranın” talimatı verdi.
Patron maaşları ödeyecek
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, işçilerin alacaklarının ödenmesi için de devreye girdi. Maden işletmecisi Yıldızlar SSS Holding’in sahibi Sabahattin Yıldız ile görüşen Çiftçi’nin “İşçilerin alacaklarını ödeyin, bu eylem sona ersin” çağrısına olumlu yanıt verildi.
Şirketin daha önce işçi alacaklarının 36 milyon liralık kısmını ödediği, kalan tutarın ise bu sabah itibarıyla işçilerin hesaplarına yatırılacağı bildirildi.
Şirket yetkililerinin ödeme taahhüdünün yerine getirilip getirilmediği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yakından takip edilirken, gelişmenin ardından eylemin sona ermesi bekleniyor.
MADENCİLER NEDEN EYLEM YAPIYOR?
Doruk Madencilik işçileri, 4-5 aydır maaş alamadıklarını, kıdem tazminatlarının verilmediğini ve sigorta primlerinin eksik yatırıldığını söylüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na göre ödenmeyen işçi alacakları sorunu 2023 yılından bu yana sürüyor. Bakanlık, 2023 ve 2025 yıllarındaki denetimlerde tespit ettiği ihlaller nedeniyle şirkete toplamda 23 milyon lirayı aşan idari para cezası kesti.
Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Eskişehir'den Ankara'ya yürüyüş başlatan işçiler, alacaklarının tamamının ödenmesini talep ediyor.
DORUK MADENCİLİK KİMİN?
Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarının ödenmesi için Ankara’da eylemlerine devam ederken, maden ocağının sahibi merak konusu oldu. Doruk Madencilik, Yıldızlar SSS Holdingin sahibi Sabahattin Yıldız'a ait. Sabahattin Yıldız'ın holdinginin 2 bin 364 adet maden ruhsatına sahip olması kamuoyunda tartışma yarattı.
Sebahattin Yıldız kimdir?
Yıldızlar SSS Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız, ticaret geleneğine sahip bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi. 1972 yılında Trabzon'da taahhüt ve inşaat işleriyle ticaret hayatına adım attı. 1983-2000 yılları arasında inşaat, yol ve taahhüt işleriyle faaliyet gösterdi. 2005 yılında madencilik, seramik-granit ve enerji-petrol-makine sektörlerini kapsayan Yıldızlar SSS Holding'i kurdu.