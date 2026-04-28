Dursun Özbek son noktayı koydu: Okan Buruk ile devam mı, tamam mı?

Fenerbahçe derbisinde alınan sonucun ardından Galatasaray yönetiminde hareketli saatler yaşanırken, Başkan Dursun Özbek’in teknik direktör Okan Buruk’un geleceğine dair yürüttüğü değerlendirme süreci kesin bir karara bağlandı. Kulüp koridorlarından sızan bilgilere göre Özbek, camiada merakla beklenen bu kritik yol haritasını netleştirerek tecrübeli teknik adam hakkındaki son hükmünü verdi.

Kendi evinde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda artık sona yaklaşan Galatasaray'da flaş Okan Buruk gelişmesi yaşanıyor. 

Türk futbol tarihinde Fatih Terim'in ardından dört sene üst üste şampiyonluk yaşayan ikinci isim olmaya çok yaklaşan teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray ile yola devam edecek. 

Başkan Dursun Özbek'in "Ben olduğum sürece devam edeceğiz" dediği 52 yaşındaki çalıştırıcı ile önümüzdeki günlerde masaya oturulacak. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Okan Buruk'un sözleşmesinin 2 sene daha uzatılması bekleniyor. 

BAŞKANLIK SÜRESİ 2 DÖNEM 

Sözleşmenin 2 sezon olmasının önemli bir nedeni bulunuyor. Çünkü 23 Mayıs'ta Galatasaray'da başkanlık seçimi yapılıyor ve göreve gelecek isim yeni tüzük gereğince iki sene başkanlık yapıyor.

Başkan Dursun Özbek, kendi görev süresi boyunca teknik direktör Okan Buruk ile yola devam edecek. 

Kongreye tek aday olarak girmesi beklenen Özbek, başarılı çalıştırıcının sözleşmesine de zam yapmayı planlıyor. Galatasaray'daki sözleşmesi TL üzerinden yapılan Buruk yaklaşık 2.7 milyon Euro kazanıyor. Bu bedelin 3.5 milyon Euro'nun TL karşılığına yükseltilmesi bekleniyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den AB'ye sert tepki! 'Avrupa Türkiyesiz yapamaz'
Devlet Bahçeli'den AB'ye sert tepki! 'Avrupa Türkiyesiz yapamaz'
AK Partili Zorlu: Güçlü liderlikle ateş çemberinden uzak duruyoruz
AK Partili Zorlu: Güçlü liderlikle ateş çemberinden uzak duruyoruz
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi madenciler için devreye girdi patron paraları ödüyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi madenciler için devreye girdi patron paraları ödüyor
Trendyolmilla’nın yeni marka yüzü Demet Özdemir oldu
Trendyolmilla’nın yeni marka yüzü Demet Özdemir oldu
TSK Mehmetçik Vakfı vekaleten kurban bağışı kabulüne başladı
TSK Mehmetçik Vakfı vekaleten kurban bağışı kabulüne başladı
Hürmüz endişesi sürüyor! Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti
Hürmüz endişesi sürüyor! Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti
İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 13 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Erol Evgin ve Aşkın Nur Yengi İstanbul Günay'da çıkıyor
Erol Evgin ve Aşkın Nur Yengi İstanbul Günay'da çıkıyor
Flaş iddia! Trump İran'ın Hürmüz Boğazı'yla ilgili son teklifine sıcak bakmıyor
Flaş iddia! Trump İran'ın Hürmüz Boğazı'yla ilgili son teklifine sıcak bakmıyor
Türkiye'ye yeni kapı açıyor! İlk kez dahil olacak
Türkiye'ye yeni kapı açıyor! İlk kez dahil olacak
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son yaptığı olay oldu
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son yaptığı olay oldu
İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü Sarıyer'de metreler kala durdu
İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü Sarıyer'de metreler kala durdu