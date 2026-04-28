Dursun Özbek son noktayı koydu: Okan Buruk ile devam mı, tamam mı?

Fenerbahçe derbisinde alınan sonucun ardından Galatasaray yönetiminde hareketli saatler yaşanırken, Başkan Dursun Özbek’in teknik direktör Okan Buruk’un geleceğine dair yürüttüğü değerlendirme süreci kesin bir karara bağlandı. Kulüp koridorlarından sızan bilgilere göre Özbek, camiada merakla beklenen bu kritik yol haritasını netleştirerek tecrübeli teknik adam hakkındaki son hükmünü verdi.

Abone ol

Kendi evinde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda artık sona yaklaşan Galatasaray'da flaş Okan Buruk gelişmesi yaşanıyor.

Türk futbol tarihinde Fatih Terim'in ardından dört sene üst üste şampiyonluk yaşayan ikinci isim olmaya çok yaklaşan teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray ile yola devam edecek.

Başkan Dursun Özbek'in "Ben olduğum sürece devam edeceğiz" dediği 52 yaşındaki çalıştırıcı ile önümüzdeki günlerde masaya oturulacak. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Okan Buruk'un sözleşmesinin 2 sene daha uzatılması bekleniyor.

BAŞKANLIK SÜRESİ 2 DÖNEM

Sözleşmenin 2 sezon olmasının önemli bir nedeni bulunuyor. Çünkü 23 Mayıs'ta Galatasaray'da başkanlık seçimi yapılıyor ve göreve gelecek isim yeni tüzük gereğince iki sene başkanlık yapıyor.

Kongreye tek aday olarak girmesi beklenen Özbek, başarılı çalıştırıcının sözleşmesine de zam yapmayı planlıyor. Galatasaray'daki sözleşmesi TL üzerinden yapılan Buruk yaklaşık 2.7 milyon Euro kazanıyor. Bu bedelin 3.5 milyon Euro'nun TL karşılığına yükseltilmesi bekleniyor.