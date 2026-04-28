Türkiye'ye yeni kapı açıyor! İlk kez dahil olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde düzenlenecek Üç Deniz Girişimi (ÜGD) Zirvesi’ne katılımı “stratejik ortak” olarak ilk kez dahil olmasının somut adımı olacak.

Abone ol

Ankara, jeostratejik konumunu kullanarak Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projeleriyle küresel ticarette kritik bir bağlantı noktası olmayı hedeflerken, bu platformu rekabet değil tamamlayıcılık zemini olarak görüyor. Dışişleri Bakanı Fidan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katılacağı zirve Türkiye’nin geçtiğimiz yıl Varşova’da düzenlenen ÜDG’ye “Stratejik Ortak” olarak kabul edilmesinin ardından katılım sağlayacağı ilk zirve olması bakımından önem taşıyor.

FİDAN’IN GÜNDEMİNDE KÜRESEL RİSKLER VAR

Edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, zirvede, bağlantısallığın yalnızca fiziksel altyapıyla sınırlı kalmayıp ulaşım, enerji, dijital ağlar, finans ve yönetişimi kapsayan çok boyutlu bir ekosisteme dönüştüğünü vurgulayacak. Jeopolitik gelişmelerin bu alanın önemini artırdığına dikkat çekecek olan Fidan, ayrıca, çatışmaların küresel ekonomi ve arz güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerine değinerek, tedarik zincirleri ile enerji hatlarının çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade edecek.

TÜRKİYE’DEN “KAPSAYICI PLATFORM” VURGUSU

Türkiye’nin ÜDG’yi bölgesel sahiplenmeyi güçlendiren kapsayıcı bir platform olarak gördüğünü belirtecek olan Fidan, Türkiye’nin jeostratejik konumuyla “Stratejik Ortak” sıfatıyla katkı sunmaya ve iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu dile getirecek.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ İÇİN YENİ ANLATI ÇAĞRISI

Fidan’ın konuşmasında, günümüzün karmaşık ve birbiriyle bağlantılı sınamaları karşısında Türkiye-AB ilişkilerinde somut ilerleme sağlayacak yeni bir yaklaşıma ihtiyaç bulunduğunu, bağlantısallık gündeminin bu çerçevede yapıcı bir başlık olabileceğini belirtmesi bekleniyor.

ORTA KORİDOR VE KALKINMA YOLU ÖNE ÇIKACAK

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi gibi girişimlerin küresel ticarete sunduğu fırsatlara da değinecek olan Fidan, Türkiye’nin bağlantısallık koridorlarını rekabet unsuru değil, birbirini tamamlayan yapılar olarak değerlendirdiğini vurgulayacak.

2015 YILINDA KURULDU

Üç Deniz Girişimi, 2015 yılında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic’in öncülüğünde kuruldu. Girişim; Baltık, Adriyatik ve Karadeniz bölgelerinde yer alan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin enerji, ulaştırma ve dijital altyapılarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Sadece AB üyesi ülkelerin “Katılımcı Üye” olabildiği ÜDG’ye Türkiye’nin “Stratejik Ortak” olarak katılımı, 2025 yılında Varşova’da düzenlenen Zirve’de oydaşmayla kabul edildi. Girişimde Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan “Katılımcı Üye” olarak yer alıyor. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa Komisyonu, ABD, Almanya, Japonya ve İspanya “Stratejik Ortak”; Ukrayna, Moldova, Arnavutluk ve Karadağ ise “Ortak Katılımcı Ülke” statüsünde bulunuyor. Bu yılki zirvede, İtalya’nın “Stratejik Ortak” olarak ÜDG’ye kabul edilmesi bekleniyor.