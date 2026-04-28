Trendyolmilla’nın yeni marka yüzü Demet Özdemir oldu

Türkiye’nin lider online moda platformlarından Trendyolmilla, yeni sezon için heyecan verici bir iş birliğine imza attı. Stil sahibi duruşu ve enerjisiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Demet Özdemir, Trendyolmilla’nın yeni marka yüzü oldu.

Trendyolmilla’nın trendleri yakalayan ve herkes için ulaşılabilir stil vizyonu ile Demet Özdemir'in güçlü tarzının buluştuğu bu iş birliğinde, sezonun öne çıkan görünümleri moda severlerin beğenisine sunuluyor.

Modayı ulaşılabilir, trend odaklı ve ilham veren bir yaklaşımla sunan Trendyolmilla, ilkbahar-yaz sezonunda Türkiye’nin yıldız isimlerinden Demet Özdemir ile güçlerini birleştirdi. Demet Özdemir, Trendyolmilla’nın 'Kendini Yansıt Dünyaya' mottosuyla stil ve trend odaklı ruhunu yansıtacak. Bu stratejik iş birliği; Demet Özdemir’in çok yönlü yeteneği ve kendine has tarzıyla, Trendyolmilla’nın sunduğu geniş ürün dünyasını modanın merkezine yerleştirerek, çok daha güçlü ve ilham verici bir stil yolculuğunun kapılarını aralamayı hedefliyor.

Sezonun trendleri Demet Özdemir’in stiliyle buluşuyor

Trendyolmilla'nın 2026 İlkbahar/Yaz sezonu için hazırladığı koleksiyon, farklı görünümleri tamamlayan parçalar ile ayakkabı ve çanta gibi tamamlayıcı aksesuarlarla birlikte sunuluyor. Sezon çekimlerinde Demet Özdemir’in farklı görünümlerini tamamlayan koleksiyonun parçaları, Trendyolmilla’nın dinamik stilini sezonun en canlı renk paletiyle bir araya getiriyor.

Koleksiyonda kendisi için öne çıkan parçaların sezonun enerjisini yansıtan renkli bomber ceketler, denimler ve hem gündüz hem geceye uyarlanabilen şık elbiseler olduğunu belirten Demet Özdemir, Trendyolmilla iş birliğini şu sözlerle özetledi: “Türkiye'nin önde gelen dijital moda markalarından Trendyolmilla ile bu yolculuğa çıkmak benim için çok heyecan vericiydi. Bu iş birliğinin hazırlık sürecinin her detayında o güçlü ve dinamik ruhu hissettiğim keyifli bir çalışma oldu. Böylesine ilham verici bir hikâyenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

Her an için özgür bir stil

Trendyolmilla 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonu takım elbiselerden denimlere, şık elbiselerden alt-üst takımlara kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Demet Özdemir’in günlük hayatındaki şık ve rahat tarzından ilham alan parçalar, gündüzden geceye zahmetsizce uyarlanabilecek şekilde tasarlandı. Koleksiyonda özellikle bomber ceketler, denimler ve sezonun favorisi olan elbiseler, ayakkabı ve çantalarla tamamlanarak güçlü bir stil duruşu sergiliyor. Koleksiyonun renk paleti, sezonun enerjisini yansıtan soft pembe ve turuncu tonlarının yanı sıra ekru ve bej gibi naturel renklerle dengeleniyor. Çiçek desenlerinin hareket kattığı seçkide; dantel, payet, şifon ve denim gibi farklı dokular bir arada kullanılarak feminenlik ile güç arasında kusursuz bir denge kuruluyor. Trendyolmilla ve Demet Özdemir iş birliğiyle hazırlanan bu özel koleksiyon, 27 Nisan itibarıyla Trendyolmilla uygulamasında moda tutkunlarını bekliyor.