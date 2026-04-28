Eşel mobil kalkıyor mu? Benzine 16 motorine 30 TL zam demek işte son karar

TÜRKİYE İran savaşı sebebiyle eşi görülmemiş akaryakıt fiyatları ile yüz yüze. Kritik eşik aşıldığı için eşel mobil sisteminin kalkacağı iddiaları araç sahiplerini tedirgin etti. Sistem devre dışı kalırsa motorin ve benzine rekor zamların yansıması gündeme gelecekti. Bu konudaki son karar belli oldu, eşel mobil devam edecek.

İran savaşıyla hızla artan petrol fiyatlarının pompa fiyatlarına zam olarak yansımasını engellemek için Mart ayının başında yeniden hayata geçirilen "eşel mobil" sisteminin geleceği netleşti. Son günlerde vergi gelirlerini artırmak amacıyla sistemin iptal edilebileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Eşel mobil sistemi devre dışı bırakılırsa benzine 16 TL, motorine 30 lira zam gündeme gelecekti.

Eşel Mobil kalkıyor mu?

Ekonomi ve enerji yazarı Olcay Aydilek, sosyal medya (X) hesabından yaptığı paylaşımla tartışmalara son noktayı koydu. Ekonomi ve enerji yönetimi kaynaklarıyla görüşen Olcay Aydilek, eşel mobil sisteminin kaldırılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını duyurdu. Olcay Aydilek araç sahiplerine rahat nefes aldıran bilgiyi şöyle paylaştı:

*Ekonomi ve enerji yönetimi kaynakları, akaryakıtta, mart ayının başında uygulamaya giren eşel mobil sisteminin kaldırılmasının söz konusu olmadığını, uygulamanın devam edeceğini ifade etti.

*Kaynaklar, “Eşel mobilde bir değişiklik yok. Şu aşamada bir değişiklik planlanmıyor“ dedi.

Eşel mobil sistemi nedir?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarına döviz kuru veya uluslararası petrol fiyatları kaynaklı bir zam gelmesi durumunda, bu zammın Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) otomatik olarak düşülerek pompa fiyatlarına yansıtılmamasını sağlıyor.

Enflasyona fren oldu

Hatırlanacağı üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu sistemin önemine dikkat çekmişti. Karahan, enerji fiyatlarındaki artışın taşımacılık maliyetlerini yukarı ittiğini belirterek, eşel mobil uygulamasının petrol fiyatlarındaki şokların yurt içi tüketici enflasyonuna yansımasını "önemli ölçüde sınırladığını" vurgulamıştı. Ekonomi yönetiminin "devam" kararı, hem enflasyonla mücadelede maliyet enflasyonunu dizginlemek hem de vatandaşın alım gücünü korumak adına atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.