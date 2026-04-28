Akaryakıtta flaş değişiklik! O yöntem artık yasak

ŞEFFAFLIK KORUNACAK

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt sektöründe promosyon uygulamalarına yönelik yapılan önemli düzenlemeyle fiyat şeffaflığının korunacağını söyledi. Dolaylı indirimler ve karmaşık kampanyalarla fiyat mekanizmasının bulanıklaştırılmasının piyasa işleyişine zarar verdiğini belirten Yılmaz, "Tüketicinin gerçek maliyeti net şekilde görmesi gerekiyor. Rekabet şeffaf fiyat üzerinden yapılmalı" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Türkiye genelinde 12 bin 600'ü aşkın istasyonda Avrupa standartlarında yakıt sunulduğunu, kaliteyi korumak için denetimlerin süreceğini kaydetti.

AĞIRDAN ALANA YAPTIRIM

Yenilenebilir enerjide sürekliliğin sağlanması için depolamanın kritik olduğunu dile getiren Yılmaz, 33 bin megavat kapasite tahsisi yapıldığını açıkladı. Bu kapasitenin 2 bin 100 megavatlık kısmında yatırımların başladığını, 208 megavatın ise devreye alındığını kaydetti. Yılmaz, "Bu yatırımlar tamamlandığında 10 yılda 52 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçilecek. Bizimle koşanın elinden tutarız, ağırdan alan yarış dışı kalır" şeklinde konuştu.