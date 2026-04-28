Türkiye Finans ile BankPRO'dan KOBİ'lerin ihale süreçlerine yönelik dijital entegrasyon

Türkiye Finans Katılım Bankası, BankPRO ile işbirliği kapsamında KOBİ'lerin kamu ihalelerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla veri analitiğine dayalı yeni dijital entegrasyonu hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, BankPRO platformunun kamu ihalelerine ilişkin 15 yıllık veriyi yapay zekayla analiz edebilmesi doğrultusunda müşteriler, hangi ihalelerde yer alma potansiyeline sahip olduklarını ihale yayınlandığı zaman anında öğrenebiliyor. Böylece geçici teminat mektubundan kesin teminata, nakit akış yönetiminden genel finansman ihtiyaçlarına kadar tüm aşamalarda müşterilere zamanında destek sağlanıyor.

BankPRO ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle KOBİ'lerin kamu ihalelerine erişimini hızlandırmayı ve finansman süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen banka, bu doğrultuda ihalelere ilişkin geçmiş katılım verilerini portföy yöneticilerine ileterek müşterilerin süreçlere zamanında dahil olmasına imkan tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Bireysel ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Emre Ertürk, KOBİ'lerin yeni iş fırsatlarına hızlı ve doğru şekilde erişmesinin sürdürülebilir büyüme açısından önemli olduğunu belirtti.

Ertürk, BankPRO ile gerçekleştirdikleri işbirliği kapsamında kamu ihalelerine ilişkin verileri yapay zeka destekli analizlerle değerlendirerek müşterilere proaktif finansman ve danışmanlık sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu işbirliğiyle müşterilerimiz, potansiyel olarak katılabilecekleri ihaleler hakkında ihale yayınlanır yayınlanmaz bilgi sahibi olabilecek, teminat mektubu, nakit akış yönetimi ve finansman ihtiyaçlarına yönelik çözümlere de hızlı şekilde ulaşabilecek. Türkiye Finans Katılım Bankası olarak dijitalleşmeyi yalnızca teknolojik bir dönüşüm olarak değil, müşterilerimizin işlerini büyütmelerine katkı sağlayan stratejik bir değer olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de veri analitiği ve yapay zeka temelli çözümlerle KOBİ'lerimizin yanında olmaya ve onların iş fırsatlarına erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz."