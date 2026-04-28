Türkiye Finans ile BankPRO'dan KOBİ'lerin ihale süreçlerine yönelik dijital entegrasyon

Türkiye Finans Katılım Bankası, BankPRO ile işbirliği kapsamında KOBİ'lerin kamu ihalelerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla veri analitiğine dayalı yeni dijital entegrasyonu hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, BankPRO platformunun kamu ihalelerine ilişkin 15 yıllık veriyi yapay zekayla analiz edebilmesi doğrultusunda müşteriler, hangi ihalelerde yer alma potansiyeline sahip olduklarını ihale yayınlandığı zaman anında öğrenebiliyor. Böylece geçici teminat mektubundan kesin teminata, nakit akış yönetiminden genel finansman ihtiyaçlarına kadar tüm aşamalarda müşterilere zamanında destek sağlanıyor.

BankPRO ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle KOBİ'lerin kamu ihalelerine erişimini hızlandırmayı ve finansman süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen banka, bu doğrultuda ihalelere ilişkin geçmiş katılım verilerini portföy yöneticilerine ileterek müşterilerin süreçlere zamanında dahil olmasına imkan tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Bireysel ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Emre Ertürk, KOBİ'lerin yeni iş fırsatlarına hızlı ve doğru şekilde erişmesinin sürdürülebilir büyüme açısından önemli olduğunu belirtti.

Ertürk, BankPRO ile gerçekleştirdikleri işbirliği kapsamında kamu ihalelerine ilişkin verileri yapay zeka destekli analizlerle değerlendirerek müşterilere proaktif finansman ve danışmanlık sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu işbirliğiyle müşterilerimiz, potansiyel olarak katılabilecekleri ihaleler hakkında ihale yayınlanır yayınlanmaz bilgi sahibi olabilecek, teminat mektubu, nakit akış yönetimi ve finansman ihtiyaçlarına yönelik çözümlere de hızlı şekilde ulaşabilecek. Türkiye Finans Katılım Bankası olarak dijitalleşmeyi yalnızca teknolojik bir dönüşüm olarak değil, müşterilerimizin işlerini büyütmelerine katkı sağlayan stratejik bir değer olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de veri analitiği ve yapay zeka temelli çözümlerle KOBİ'lerimizin yanında olmaya ve onların iş fırsatlarına erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Keçiören İlçe Başkanlığına saldırı! Şüpheli tutuklandı
CHP Keçiören İlçe Başkanlığına saldırı! Şüpheli tutuklandı
İBB davasında 28'inci duruşma: Adem Soytekin ilk kez savunma yaptı
İBB davasında 28'inci duruşma: Adem Soytekin ilk kez savunma yaptı
Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturya’yı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturya’yı ziyaret edecek
OYAK Çimento'ya "İSG" ve "İklim Eylemi" kategorilerinde iki ödül
OYAK Çimento'ya "İSG" ve "İklim Eylemi" kategorilerinde iki ödül
Başkan Atasoy’dan Gabon’a diplomatik ziyaret
Başkan Atasoy’dan Gabon’a diplomatik ziyaret
Audi’den radikal hamle! En ucuz 2 model tarih oluyor!
Audi’den radikal hamle! En ucuz 2 model tarih oluyor!
AstraZeneca Türkiye liderlik ekibinde önemli atamalar
AstraZeneca Türkiye liderlik ekibinde önemli atamalar
Unico Sigorta başarılı acentelerini Kuzey Makedonya'da ağırladı
Unico Sigorta başarılı acentelerini Kuzey Makedonya'da ağırladı
Google çalışanlarından yönetime Pentagon ile işbirliğini reddet çağrısı
Google çalışanlarından yönetime Pentagon ile işbirliğini reddet çağrısı
Kanser tedavisi gören eşini öldürdü! Savunması pes dedirtti
Kanser tedavisi gören eşini öldürdü! Savunması pes dedirtti
ING Türkiye yatırım fonu işlemlerini dijitalde kolaylaştırıyor
ING Türkiye yatırım fonu işlemlerini dijitalde kolaylaştırıyor
Fenerbahçe Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu
Fenerbahçe Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu