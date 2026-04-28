AstraZeneca Türkiye liderlik ekibinde önemli atamalar

AstraZeneca Türkiye, büyüme hedefleri doğrultusunda liderlik ekibi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Şirket bünyesinde önemli çalışmalara imza atan dört isim, yeni dönemde AstraZeneca'nın stratejik önceliklerine rehberlik edecek önemli pozisyonlara getirildi.



Yeni görevlendirmeler kapsamında AstraZeneca Türkiye'de son olarak Onkoloji İş Birimi'nde Kıdemli Ürün Yöneticisi olarak görev yapan Begüm Yavuz Soydan yeni dönemde Stratejik İçgörü & Analitik Müdürü pozisyonuna terfi etti. Daha önce Onkoloji İş Birimi'nde Kıdemli Ürün Yöneticisi olarak görev yapan İrem Harman da Akciğer ve Gastrointestinal Sistem Kanserleri Biriminin Pazarlama Müdürlüğü görevini yürütecek. Kamu Politikaları Müdürü olarak görev yapan Pelin Erdoğan Keysan, Kamu Politikaları ve Sürdürülebilirlik Müdürü görevine getirildi. Liderlik ekibine katılan bir diğer isim de şirketin Yönetmelik Uyum Departmanı'nda Yönetmelik Uyum Müdürü/İş Ortağı olarak görev yapan Derya Ilıca oldu.



Begüm Yavuz Soydan kimdir?

2013 yılında Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Yavuz, 2018 yılında Koç Üniversitesi'ndeki MBA eğitimini tamamladı. Kariyerine 2013 yılında PwC'de Yönetim Danışmanlığı Analisti olarak başlayıp 2015-2017 yılları arasında PepsiCo'da Satış Stratejisi ve Dönüşüm Sorumlusu görevlerini üstlendi. Ardından Roche Türkiye'de yaklaşık 5 yıl boyunca Stratejik İçgörü ve Planlama, Pazarlama ve Hasta Yolculuğu odaklı çeşitli görevleri başarıyla yürüten Yavuz, 2021 yılında katıldığı AstraZeneca Türkiye'de son olarak Onkoloji İş Birimi'nde Kıdemli Ürün Yöneticisi olarak görev yapıyordu.



İrem Harman kimdir?

2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Harman, kariyerine 2017 yılında Socotab Leaf Tobacco'da başladı. AstraZeneca Türkiye'ye katılmadan önce yaklaşık 5 yıl boyunca Roche bünyesinde Pazarlama ve Hasta Yolcuğu odaklı çeşitli rolleri başarıyla üstlenen Harman, 2023 yılında katıldığı AstraZeneca Türkiye'de son olarak Onkoloji İş Birimi'nde Kıdemli Ürün Yöneticisi olarak görev yapıyordu.



Pelin Erdoğan Keysan kimdir?

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Erdoğan, 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. Erdoğan, AstraZeneca Türkiye'ye katılmadan önce, 2013 – 2016 yılları arasında Transparency International Türkiye'de Kamu Projeleri Koordinatörü, 2016 – 2018 yılları arasında Garanti Emeklilik'te Mevzuat ve Uyum Uzmanı görevlerini üstlendi. 2018 yılında Vodafone Türkiye'de Kamu Politikaları biriminde göreve getirilen Erdoğan, 2023 yılında AstraZeneca Türkiye'ye Kamu Politikaları Müdürü olarak katılmıştı.



Derya Ilıca kimdir?

Koç Üniversitesi Psikoloji ve İşletme bölümlerinden çift lisans derecesiyle mezun olan Ilıca, AstraZeneca Türkiye'ye katılmadan önce PwC'nin Suistimal, Uyum ve Risk Yönetimi Danışmanlığı Ekibi'nde yaklaşık 3 yıl boyunca görev alarak ilaç ve yaşam bilimleri alanlarında, çokuluslu müşterilerle çalışarak birçok yerel ve küresel projeyi başarıyla yönetti. AstraZeneca Türkiye'ye 2023 yılında Uyum İş Ortağı olarak katılan Ilıca, 2024 yılında görev alanını Alexion Türkiye'yi de kapsayacak şekilde genişletti.