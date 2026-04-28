BIST 14.498
DOLAR 45,06
EURO 52,72
ALTIN 6.676,53
HABER / EKONOMİ

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı

Türkiye'nin Avrupa ile yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabında test sürüşlerine başlandı.

Abone ol

Projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde altyapı, üstyapı ve demir yolu bakım teknik elemanları (EST) yapım çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından söz konusu hattın belli bölümlerinde test sürüşleri gerçekleştirilmeye başlandı. Yüksek hızlı tren setiyle belirlenen güzergahlar üzerinde geliş ve gidiş istikametinde test sürüşü gerçekleştirildi.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etaplarından oluşuyor.

Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak proje kapsamında, yolcu trenleriyle seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük trenleriyle ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.

Saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen hatla, hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılabilecek.

Projenin tamamlanmasıyla, tarihi İpek Demiryolu güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalardan birinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Filistin'e destek verene yeşil kart yok! ABD'nin yeni yeşil kart şartları
Filistin'e destek verene yeşil kart yok! ABD'nin yeni yeşil kart şartları
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı! 2026'da 17 bin 188 operasyon gerçekleşti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı! 2026'da 17 bin 188 operasyon gerçekleşti
Çanakkale'den korkunç haber! 2 emekli öğretmen evlerinde ölü bulundu
Çanakkale'den korkunç haber! 2 emekli öğretmen evlerinde ölü bulundu
Şişecam'ın "Poetry of the Factory" projesine 7 ödül
Şişecam'ın "Poetry of the Factory" projesine 7 ödül
'Kabe'de Hacılar' ilahisiyle ünlenmişti! Celal Karatüre'nin son görüntüsü tartışma yarattı
'Kabe'de Hacılar' ilahisiyle ünlenmişti! Celal Karatüre'nin son görüntüsü tartışma yarattı
Merkez rezervlerinde yeniden düşüş hesaplandı
Merkez rezervlerinde yeniden düşüş hesaplandı
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi 7,5 ay sürdü
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi 7,5 ay sürdü
Aksigorta'dan Toyota kullanıcılarına özel kasko ürünü
Aksigorta'dan Toyota kullanıcılarına özel kasko ürünü
Kılıçdaroğlu için 'Kripto kılıç artığı' diyen Mine Kırıkkant'tan yeni karar
Kılıçdaroğlu için 'Kripto kılıç artığı' diyen Mine Kırıkkant'tan yeni karar
Galatasaray'da başarının sırrı istikrar
Galatasaray'da başarının sırrı istikrar
Bakanlık düğmeye bastı! Oyun dünyasında yeni dönem, bu şartlar zorunlu
Bakanlık düğmeye bastı! Oyun dünyasında yeni dönem, bu şartlar zorunlu
Kurban Bayramı yaklaşırken bu uyarıya dikkat! "İlk çıkana tıklamayın"
Kurban Bayramı yaklaşırken bu uyarıya dikkat! "İlk çıkana tıklamayın"