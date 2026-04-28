Çanakkale'den korkunç haber! 2 emekli öğretmen evlerinde ölü bulundu

ÇANAKKALE'den gelen haber kahretti. Emekli öğretmen olan çift evlerinde ölü olarak bulundu. Korkunç olayın aile içi cinayet intihar olduğu belirlendi.

ÇANAKKALE Esenler Mahallesi'nde yaşanan aile içi katliam şoke etti. Emekli öğretmenler Özlem ve Ferruh Argüden çiftinden haber alamayan yakınları, gittikleri evde korkunç bir manzara ile karşılaştı.

KURSA GELMEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

65 yaşındaki emekli öğretmen Özlem Argüden’in her hafta düzenli olarak katıldığı kursa gitmemesi üzerine arkadaşları durumdan şüphelendi. Özlem Argüden’in evine giden arkadaşları, kapının üzerinde anahtar olduğunu fark ederek içeri girdi.

YATAK ODASINDA CESETLERİ BULDULAR

Yatak odasına yönelen yakınları korkunç manzarayla karşılaştı. Yatak odasında Özlem Argüden ile eşi emekli öğretmen 65 yaşındaki Ferruh Argüden'in cesetleri bulundu.

CİNAYET İŞLEYİP İNTİHAR ETMİŞ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptıkları evde Özlem Argüden'in pompalı tüfekle öldürüldüğünü, eşi Ferruh Argüden'in de aynı silahla intihar ettiğini belirledi. İlk değerlendirme Ferruh Argüden'in eşini öldürdükten sonra intihar ettiği yönünde.

Emekli öğretmen çiftin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Emniyet güçlerinin başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.