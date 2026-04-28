Merkez rezervlerinde yeniden düşüş hesaplandı

Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinin 24 Nisan ile biten haftada yaklaşık 3,2 milyar dolar azaldığı hesaplandı. Ocak ayındaki tarihi zirvesinden bu yana dalgalı bir seyir izleyen rezervlerin, perşembe günü açıklanacak resmi verilerle teyit edilmesi bekleniyor.

Merkez Bankası’nın (TCMB) bilanço verileri üzerinden yapılan piyasa hesaplamaları, rezervlerdeki düşüş eğiliminin nisan ayının son haftasında da sürdüğünü ortaya koydu. Matriks Haber tarafından TCMB verileri ışığında paylaşılan projeksiyonlara göre; ekonomi yönetiminin "rezerv biriktirme" hedefi, nisan ayının son düzlüğünde likidite ihtiyacı ve döviz talebiyle baskılandı.

REZERV SEVİYESİ 171 MİLYAR DOLAR BANDINA ÇEKİLDİ

Hesaplamalara göre, 17 Nisan haftasında 174,5 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 24 Nisan haftası itibarıyla yaklaşık 171,3 milyar dolara geriledi. Bu düşüşle birlikte, rezervlerdeki haftalık bazda yaklaşık 3,2 milyar dolarlık bir azalma kaydedilmiş oldu.

REKOR SEVİYEDEN GERİ ÇEKİLME SÜRÜYOR

Ekonomim'in haberine göre TCMB rezervleri, 30 Ocak 2026 tarihinde 218,2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırmıştı. Ancak nisan ayı verileri, bu zirve noktasından yaklaşık 47 milyar dolarlık bir uzaklaşma yaşandığını gösteriyor. Nisan ayı başında üç hafta üst üste kaydedilen artış grafiği, ayın son haftasındaki bu sert düşüşle yön değiştirdi.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE

Piyasa analistleri, rezervlerdeki bu erimenin arkasında kamu döviz satışları, dış borç ödemeleri veya döviz mevduat dönüşlerinin olabileceğine dikkat çekiyor. Net rezerv ve swap hariç rezerv kalemlerindeki değişimlerin daha net görüleceği resmi rakamlar, perşembe günü saat 14.30’da TCMB tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.