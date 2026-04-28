Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcıları ile yasa dışı kenevir ekimine yönelik çalışma yürüttü.

Adapazarı, Hendek ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı, aramalarda 498 sentetik ecza, 159 gram uyuşturucu, 55 kök kenevir bitkisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

