HABER /  EKONOMİ

Unico Sigorta başarılı acentelerini Kuzey Makedonya'da ağırladı

Unico Sigorta başarılı acentelerini Kuzey Makedonya'da ağırladı

Unico Sigorta, acentelerine yönelik hayata geçirdiği sağlık sigortaları kampanyası kapsamında başarılı 50 acentesini Kuzey Makedonya'da misafir etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Unico Sigorta'nın hayata geçirdiği sağlık sigortaları kampanyası kapsamında düzenlenen seyahat organizasyonunda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 50 Unico Sigorta acentesi, üç gün süren program boyunca Kuzey Makedonya'nın tarih, kültür ve doğayı bir arada deneyimledi.

Program kapsamında acenteler, başkent Üsküp'ün kültürel dokusunu yakından tanırken, Ohrid Gölü ve Matka Kanyonu'nu ziyaret etti. Unico Sigorta, gelecek dönemde de acentelerine yönelik kampanya ve motivasyon programlarını farklı destinasyonlarla zenginleştirerek sürdürmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Unico Sigorta Satış Direktörü Barış Tabakoğlu, Kuzey Makedonya'nın tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde acentelerle buluşmanın, elde ettikleri başarıların en güzel yansımalarından biri olduğunu belirterek, "Farklı şehirlerden gelen acentelerimizle aynı ortamı paylaşmak deneyim alışverişini artırırken, aramızdaki bağı güçlendiriyor ve işbirliğimizi daha da ileriye taşıyor." ifadelerini kullandı.

Unico Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Ender Güzeler de söz konusu seyahatin, sadece ödül değil, aynı zamanda ortak emeği taçlandırdıkları ve geleceğe daha güçlü baktıkları çok değerli bir buluşma olduğunu aktararak, "Acentelerimizle kurduğumuz güçlü işbirliği, sürdürülebilir büyümemizin temel unsurlarından biri." değerlendirmesini yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Google çalışanlarından yönetime Pentagon ile işbirliğini reddet çağrısı
Google çalışanlarından yönetime Pentagon ile işbirliğini reddet çağrısı
Kanser tedavisi gören eşini öldürdü! Savunması pes dedirtti
Kanser tedavisi gören eşini öldürdü! Savunması pes dedirtti
ING Türkiye yatırım fonu işlemlerini dijitalde kolaylaştırıyor
ING Türkiye yatırım fonu işlemlerini dijitalde kolaylaştırıyor
Fenerbahçe Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu
Fenerbahçe Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu
Uzun süredir takipteydi: Arda Güler kararını verdi
Uzun süredir takipteydi: Arda Güler kararını verdi
Türkiye aşı teknolojisinde sınıf atladı: Yerli Hepatit A aşısı sahada
Türkiye aşı teknolojisinde sınıf atladı: Yerli Hepatit A aşısı sahada
Gaziantep'te sele kapılan kişinin cenazesine ulaşıldı
Gaziantep'te sele kapılan kişinin cenazesine ulaşıldı
Saran'dan Samandıra'ya flaş çıkarma! Futbolcularla özel toplantı yapacak
Saran'dan Samandıra'ya flaş çıkarma! Futbolcularla özel toplantı yapacak
Fenerbahçe'de fırtına kopuyor! Bir ismin daha bileti kesildi
Fenerbahçe'de fırtına kopuyor! Bir ismin daha bileti kesildi
Boğaz'da facianın eşiğinden dönüldü! O yalının sahibi tanıdık çıktı
Boğaz'da facianın eşiğinden dönüldü! O yalının sahibi tanıdık çıktı
Sırrı Süreyya Önder’in hayatı belgesel oluyor
Sırrı Süreyya Önder’in hayatı belgesel oluyor
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı