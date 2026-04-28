Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuk hakkında flaş karar
Bursa'da 7 yıldır kayıp olarak aranan ve kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği operasyonla bulunan Almanya doğumlu 8 yaşındaki N.S'nin, mahkemece yabancı uyruklu annesi Rebecca S'ye iadesine karar verildi.
Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacı Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığını temsilen Cumhuriyet savcısı ve davalı avukatı katıldı.
Anne Rebecca S'nin avukatı ise duruşmaya e-celse uygulamasıyla bağlandı.
Cumhuriyet savcısı, çocuk N.S'nin mutat meskeni olan Almanya Federal Cumhuriyeti'ne iadesine ilişkin taleplerinin kabulünü istedi.
Avukatların taleplerini dinleyen hakim, Almanya doğumlu N.S'nin, mutat meskenin bulunduğu Almanya Federal Cumhuriyeti'ne iadesine ve çocuğun annesi Rebecca S'ye teslimine karar verdi.