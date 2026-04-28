Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuk hakkında flaş karar

Bursa'da 7 yıldır kayıp olarak aranan ve kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği operasyonla bulunan Almanya doğumlu 8 yaşındaki N.S'nin, mahkemece yabancı uyruklu annesi Rebecca S'ye iadesine karar verildi.

Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacı Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığını temsilen Cumhuriyet savcısı ve davalı avukatı katıldı.

Anne Rebecca S'nin avukatı ise duruşmaya e-celse uygulamasıyla bağlandı.

Cumhuriyet savcısı, çocuk N.S'nin mutat meskeni olan Almanya Federal Cumhuriyeti'ne iadesine ilişkin taleplerinin kabulünü istedi.

Avukatların taleplerini dinleyen hakim, Almanya doğumlu N.S'nin, mutat meskenin bulunduğu Almanya Federal Cumhuriyeti'ne iadesine ve çocuğun annesi Rebecca S'ye teslimine karar verdi.

Yerli HÜRJET projesinde sevindiren gelişme! İmzalar Madrid'te atıldı
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na saldırıda yeni gelişme
Türkiye Finans ile BankPRO'dan KOBİ'lerin ihale süreçlerine yönelik dijital entegrasyon
CHP Keçiören İlçe Başkanlığına saldırı! Şüpheli tutuklandı
İBB davasında 28'inci duruşma: Adem Soytekin ilk kez savunma yaptı
Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturya’yı ziyaret edecek
OYAK Çimento'ya "İSG" ve "İklim Eylemi" kategorilerinde iki ödül
Başkan Atasoy’dan Gabon’a diplomatik ziyaret
Audi’den radikal hamle! En ucuz 2 model tarih oluyor!
AstraZeneca Türkiye liderlik ekibinde önemli atamalar
Unico Sigorta başarılı acentelerini Kuzey Makedonya'da ağırladı
