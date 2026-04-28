Audi’den radikal hamle! En ucuz 2 model tarih oluyor!

Alman otomotiv devi Audi, tamamen elektrikli yeni A2 modeline üretim hattında yer açmak için en erişilebilir modellerinin üretimini sonlandırma kararı aldı. Bu adım, markanın elektrikli araç dönüşüm stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendirilirken, Audi’nin ürün gamında köklü bir değişimin de sinyalini verdi.

Abone ol

Audi, ürün gamındaki en uygun fiyatlı seçenekler olan A1 ve Q2 modellerine veda ederek üretimlerini tamamen noktaladı.

Bu stratejik karar, markanın üretim hatlarında yeni nesil elektrikli araçlara yer açma planının bir parçası olarak hayata geçirildi.



MİLYONLARCA SATAN A1 VE Q2 TARİH OLUYOR

İspanya'da üretilen ve 2010 yılından bu yana yaklaşık 1,4 milyon adet teslim edilen Audi A1 hatchback modelinin üretim süreci resmi olarak tamamlandı.

Almanya'da 2016 yılından beri üretilen ve markanın en yaşlı modeli konumunda bulunan Q2 SUV ise on yıllık serüvenini 887 binin üzerinde satış rakamıyla bitirdi.

A1 ve Q2 modellerinden boşalan üretim kapasitesi, tamamen elektrikli bir otomobil olarak geri dönecek olan efsanevi A2 modeline ayrılacak.

Yeni nesil elektrikli Audi A2'nin, Volkswagen'in kısa süre önce tanıttığı ID.3 Neo modeliyle ortak bir altyapıyı paylaşarak yollara çıkması planlanıyor.

YENİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YOLDA

Elektrikli dönüşümüne hız veren Audi, iki kişilik Targa tavanlı Concept C modelinin seri üretim versiyonunun da gelecek yıl üretime gireceğini doğruladı.

Hiçbir içten yanmalı motor barındırmayacak olan bu yeni elektrikli spor otomobil, 2027 yılından itibaren Porsche'nin yeni nesil EV modelleriyle aynı platformu paylaşarak Böllinger Höfe tesislerinde üretilecek.