Boğaz'da facianın eşiğinden dönüldü! O yalının sahibi tanıdık çıktı

2024 yılında da makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi, İstanbul Boğazı'nda dümen kitlenmesi sonucu yeniden karaya oturdu. Trafiğin çift yönlü askıya alındığı olayda, dev geminin çarpmaya sadece metreler kala durabildiği Yeniköy'deki yalının televizyon sunucusu Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edildi.

İstanbul Boğazı'nda 2024 yılında da arıza yapan "KAPPA" isimli konteyner gemisi, bir kez daha kontrolden çıkarak Yeniköy'de bir yalıya metreler kala karaya oturdu. Geçmişteki makine arızasına rağmen Boğaz'dan geçişine devam eden geminin yarattığı tehlike denetim zafiyetlerini tartışmaya açtı.

Yalı Müge Anlı'nın mı?

Geminin çarpmaktan son anda kurtulduğu Yeniköy'deki yalının, televizyon sunucusu ve gazeteci Müge Anlı’ya ait olduğu iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan olay sonrası, yalı sahibinin kimliği öne çıkarken, Anlı’dan konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dev gemi yalıya metreler kala durdu

Gece 00.00 sıralarında İstanbul Boğazı Sarıyer Yeniköy açıklarında 147 metre boyundaki Türk bayraklı "KAPPA" isimli konteyner gemisi dümen arızası nedeniyle karaya oturdu. Sürüklenen gemi, deniz kenarında bulunan bir yalıya sadece birkaç metre kala durabildi. Olayın ardından İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne (KEGM) bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi.

"Sabıkalı" geminin ik arızası değil

İstanbul’dan aldığı yükü İzmit’e taşıdığı belirtilen konteyner gemisinin, 2024 yılında da Kandilli açıklarında makine arızası yaptığı ve o dönem de boğaz trafiğini bir süreliğine durdurduğu ortaya çıktı. Geçmişte yaşanan bu arızaya ve trafik kesintisine rağmen, aynı geminin Boğaz'daki seyri sırasında yeniden karaya oturması dikkat çekti.

Altı saatlik çalışmayla Yeşilköy'e çekildi

Karaya oturan gemiyi kurtarmak için başlatılan çalışmalar sabah saatlerine kadar sürdü. Kıyı Emniyeti Ekipleri ve dalgıçlar tarafından yapılan yaklaşık 6 saatlik hasar tespiti ve incelemelerin ardından KAPPA gemisi bulunduğu yerden kurtarıldı.

KEGM tarafından konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'dan Kocaeli'ye kılavuz kaptan alarak seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli 148 metre boyundaki konteyner gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 römorkörlerimiz ile balık adam ekibimiz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı."

Kurtarma işlemi sonrasında ise kurumdan yapılan ikinci açıklamada, "Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli gemi, balık adam ve kurtarma ekiplerimizin yaptığı incelemenin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 Römorkörlerimiz tarafından yüzdürüldü" ifadeleri yer aldı.

Ekipler tarafından çekilen yük gemisi, İstanbul Boğazı’ndan çıkarılarak Yeşilköy açıklarına demirletildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı.