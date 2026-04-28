BIST 14.515
DOLAR 45,06
EURO 52,72
ALTIN 6.680,25
HABER /  SPOR

Saran'dan Samandıra'ya flaş çıkarma! Futbolcularla özel toplantı yapacak

Saran'dan Samandıra'ya flaş çıkarma! Futbolcularla özel toplantı yapacak

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından Sadettin Saran'dan flaş bir Samandıra çıkarması geldi. Saran'ın oyuncularla özel bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.

Abone ol

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden 3-0'lık skorla mağlup ayrılmasının ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrası olağanüstü toplandı ve teknik direktör Domenico Tedesco ile teknik heyetinin yanı sıra sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yollarını ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Kulüp olağanüstü toplandı.
Teknik Direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollar ayrıldı.
Sportif Direktör Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, oyuncularla özel bir toplantı gerçekleştirecek.
Yaklaşık 2 saat süren toplantıda önemli kararlar alındı. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile, kulübün sportif direktörü Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yollar ayrıldı.

SADETTİN SARAN SAMANDIRA'DA

Alınan bu kararların ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran öğle saatlerine doğru Samandıra’ya flaş bir çıkarma yaptı. Saran'ın oyuncularla özel bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.

TÜM DETAYLAR MASAYA YATIRILACAK

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre; Saran'ın hem kendi durumu hem de takımın mevcut süreciyle ilgili tüm detayların konuşulacağı kritik bir görüşme yapılacak.

