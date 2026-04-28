HABER /  EKONOMİ

ING Türkiye yatırım fonu işlemlerini dijitalde kolaylaştırıyor

ING Türkiye yatırım fonu işlemlerini dijitalde kolaylaştırıyor

ING Türkiye, ING Mobil'e eklediği yeni özelliklerle bankacılık ve yatırım deneyimini daha zahmetsiz ve kolay hale getiriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Mobil, kullanıcıların yatırımlarını kolayca takip edebildiği, fonların performanslarını karşılaştırabildiği ve bilinçli yatırım kararları almasına destek olan kapsamlı bir platform olarak konumlanıyor.

Bu kapsamda ING Mobil ile kullanıcılar, yatırım fonlarının dönemsel performanslarını, risk seviyelerini ve varlık dağılımlarını tek ekrandan detaylı biçimde inceleyebiliyor.

Kullanıcılar fon getirilerini dolar, avro ve altın getirileriyle karşılaştırılabiliyor ve portföylerindeki fonların getiri ile stopaj detaylarına ulaşabiliyor. "Fon Getiri Karşılaştır" özelliği sayesinde seçilen fonların performansları grafikler üzerinden kolayca kıyaslanarak yatırım kararlarına destek sağlanıyor. Kullanıcılar, ayrıca oluşturdukları takip listeleri ile favori fonlarını yakından izleyebiliyor.

Bu kapsamda Ak Portföy, Garanti Portföy, TEB Portföy, Yapı Kredi Portföy ve Türkiye’nin en büyük bağımsız portföy yönetim şirketi Azimut Portföy ile işbirliği yapan ING, her yatırım tarzına uygun geniş bir fon yelpazesi sunuyor.

Bu fonlara yatırım yapan ING müşterileri, günlük faiz sunan Turuncu Hesap'larında ek faiz avantajı elde ediyor. Ayrıca ING, Türkiye'de Z kuşağına özel ilk yatırım fonu olan "GNZ fonu" ile genç müşterilerinin tasarruf bilincini artırmayı hedefliyor.

