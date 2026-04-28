Sapkın baba çocuklarını kamerayla izleyip cinsel istismarda bulundu

BODRUM'da ortaya çıkan olay kan dondurdu. Sapkın baba çocuklarının odasına ve banyoya gizli kamera yerleştirdi. Bu kameradan çocuklarını izleyen sapkın baba, cinsel istismarda da bulundu.

BODRUM’da kargo şirketinde çalışan bir kuryenin iki yıl önce çocuklarının banyosuna ve odalarına gizli kamera yerleştirdiği ve cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Kızlardan birinin olayı akrabalarına anlatması ve iİhbar üzerine polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

'TECAVÜZ İDDİASI KAN DONDURDU'

Yapılan operasyonda yaşları 13- 20 arasında değişen üç kız çocuğunun ifadeleri alındı, cinsel istismara uğradıkları ortaya çıktı. Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre sapkın babanın iki çocuğuna da cinsel istismarda bulunduğu, birine tecavüz ettiği iddia edildi.

TELEFONUNDAN ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Polis yaptığı soruşturmada şahsın telefonu, bilgisayarı ve USB belleklerine el koydu. Bellekler ve telefonda kızların çıplak görüntüleri ortaya çıktı. Görülen duruşmada tutuklu alarak yargılanın şahsın tutukluluğuna devam kararı verildi. Şahsın 8 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği öğrenildi.