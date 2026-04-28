İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devreye girdi! Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devreye girdi! Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada eylemi sonlandırdıklarını, çoğu madencinin maaşlarının yattığını duyurdu.

Ankara son birkaç gündür madencilerin eylemine sahne oluyordu..Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş bünyesinde çalışan madenciler alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Ankara'da açlık grevine ve eyleme başladı.

Maden işçilerinin hak arayışında yeni bir aşamaya geçildi.

İçişleri Bakanlığı, madencilerle ilgili çözüm bulmak amacıyla doğrudan görüşme trafiği başlattı.

İÇİŞLERİ BAKANI İŞVERENLE GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ile bir araya geldi. 

TOPLANTIDAN UZLAŞMA ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı'ndaki toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır" denildi.

EYLEM SONA ERDİ

Madenciler, eylemlerini sonlandırdıklarını duyurdu.

"ÇOĞU ARKADAŞIMIZIN MAAŞLARI YATTI"

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Toplantı olumlu geçti. Çoğu arkadaşımızın maaşları yattı. 15 gün süre istediler bizden. Bunun da garantörü bakanlıklar. Bu saatten itibaren bizler de eylemimizi sonlandırdık.

