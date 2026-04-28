Yılmaz Özdil CHP yönetimini ve sessiz kalan gazetecileri eleştirdi: Bukalemun gazeteciler

Yılmaz Özdil, CHP'nin ihraç politikalarını ve bu duruma sessiz kalan gazetecileri sert bir dille eleştirdi. Özdil, medyadaki bazı isimlerin kritik sorular karşısında renk değiştirerek görünmez olduğunu savundu.

Abone ol

Gazeteci Yılmaz Özdil, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki ihraç kararları ve medyanın tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Bütün ortaklıklar bozulur, ama suç ortaklıkları asla bozulmaz." dedi. CHP'den ihraç edilen isimler ile mevcut belediye başkanlarının durumunu kıyaslayan Özdil, "Şu anda Gürsel Tekin mi daha fazla CHP'ye zararlı, Berhan Şimşek mi CHP'ye zarar veriyor, yoksa belinde havluyla basılan Uşak Belediye Başkanı mı?" ifadelerini kullandı.

"GÜRSEL TEKİN'LE BERHAN ŞİMŞEK'İ TIK DİYE İHRAÇ EDEN İRADE"

Parti disiplini çerçevesinde alınan kararları sorgulayan Özdil "Niye mesela Gürsel Tekin'le Berhan Şimşek CHP'den tık diye ihraç edilmişken, Uşak Belediye Başkanı niye hala partide tutuluyor? Şimdi Gürsel Tekin'le Berhan Şimşek parti disiplinine aykırı davranmış olabilir, partide böyle bir karar vermiş olabilir. Partinin bileceği iş. Tamam. Peki kardeşim, Gürsel Tekin'le Berhan Şimşek'i tık diye ihraç eden irade, ya bu Uşak Belediye Başkanı'nı niye hala partide tuttu?"

"DİKKAT EDİN LÜTFEN BU BUKALEMUN GAZETECİLERE"

Medya mensuplarına yönelik eleştirilerde bulunarak bazı gazetecileri bukalemuna benzeten Özdil, "Dikkat edin lütfen bu bukalemun gazetecilere. Bakın dikkat edin. Saklanıyorlar, gözünüzden çıkmaya çalışıyorlar. Bu Uşak Belediye Başkanı niye ihraç edilmedi sorusu sorulduğunda dikkat edin lütfen bu bukalemun gazetecilere, hepsi birden ne oluyor? Gözleri başka tarafa bakıyor. Kamufle oluyorlar, renk değiştiriyorlar. Ortamda görünmez oluyorlar." diye konuştu.

İhraç edilen isimlerin geçmişine dikkat çeken Özdil, konuya "Ömrü CHP'de geçen, ömrü boyunca en ufak bir defosu bile olmayan, hakkında en ufak bir yüz kızartıcı iddia bile bulunmayan Berhan Şimşek mi zarar veriyor CHP'ye? Çocukluğundan beri CHP bünyesinde bulunan Gürsel Tekin mi zarar veriyor, yoksa rezillik üstüne rezilliği çıkan Uşak Belediye Başkanı mı?" sözleriyle işaret etti.

Özdil, açıklamasını gazetecilere yönelttiği "Bukalemun gazeteciler, niye bu soruyla ilgili hiçbir şey yapmıyorsunuz?" sorusuyla tamamladı