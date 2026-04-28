Karabük’te feci kaza: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Karabük'te Cumhuriyet Mahallesi'nde minibüsün çarptığı 3 yaşındaki Aybars P. yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirlerken, cenaze hastane morguna kaldırıldı ve daha sonra kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Karabük'te market çıkışında annesinin elinden kurtularak yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars Pehlivanoğlu, öğrenci servisi çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Y.S. idaresindeki 78 S 0073 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi 33. Cadde'de Aybars P'ye (3) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Sürücü ise polis merkezine götürüldü.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kazada hayatını kaybeden Aybars P.'nin cenazesi, yakınları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5000 Evler Yeni Camisi'ne getirildi.
Burada öğle vakti kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi, 5000 Evler Aile Mezarlığı'na defnedildi.
Namaza, Aybars P.'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile vatandaşlar katıldı.
Öte yandan, olayın ardından gözaltına alınan sürücü Y.S, sevk edildiği adliyede savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Dün Y.S. idaresindeki 78 S 0073 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi 33. Cadde'de Aybars P.'ye (3) çarpmış, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Sürücü, gözaltına alınmıştı.