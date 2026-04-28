CHP lideri Özgür Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayaş Kaymakamı'nın görevden alınmasıyla ilgili konuşurken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Ankara Valisi Vasip Şahin'e teşekkür etti. Özel, “İçişleri Bakanı devletin bakanı gibi, Ankara Valisi de devletin valisi gibi hareket etmiştir. Kendilerini kutluyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel, Ayaş Kaymakamı’nın görevden alınmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Ankara Valisi Vasip Şahin’e teşekkür etti.

"Görevlerini yapmışlardır"

Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “O Ayaş Kaymakamını burada batırıp ezip, sonra dönüp İçişleri Bakanı'na, Ankara Valisi'ne bir sürü şey söyleyebilirdim, şimdi söyleyemem. Çünkü o hadsizliği kaldıran, dünkünü bir kez daha kaldıran Ankara Valisi, Ankara Valisi gibi davranmıştır” dedi.

"Kendilerini kutluyorum"

İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi’ne yönelik eleştiri getirmeyeceğini belirten Özel, “Bu saatten sonra İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi’ne söyleyeceğim söz yoktur; görevlerini yapmışlardır, kendilerini kutluyorum. Doğruya doğru diyoruz” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşımlara imza atmıştı.

Kaymakam önce 23 Nisan törenine belediye basın sorumlusunun alınmadığı iddiası üzerine Arapça ve Türkçe besmeleyle başlayan bir açıklama paylaşmış, sonra da bu paylaşımını silmişti. Ankara Valiliği, aynı gün paylaşımla ilgili inceleme başlattığını duyurmuştu.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ayaş Kaymakamı, seni unuttuk sanma. TBMM'de de senin ve senin gibilerin hadsizliğini konuşacağız bu hafta" dedi. Eligül, Akdoğan'a yönelik "Kes lan!" ifadesini kullandı.

Bakanlık, Eligül'e soruşturma başlatıldığını ve görevinin değiştiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirilmiştir."