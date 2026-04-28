BIST 14.412
DOLAR 45,05
EURO 52,76
ALTIN 6.627,73
HABER /  SPOR

Manchester City ayrılığı resmen uyurdu

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, sezon sonu sözleşmesi bitecek savunma oyuncusu John Stones'un takımdan ayrılacağını duyurdu.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamada, 10 yıldır Manchester City forması giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcu Stones'un yaz aylarında takımdan ayrılacağı belirtildi.

Manchester City ayrılığı resmen uyurdu - Resim: 0

Everton'dan 47,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilen Stones, Manchester City'de 6'sı Premier Lig olmak üzere 19 kupa zaferi yaşadı.

İngiliz milli futbolcu, takımıyla şu ana kadar 293 maçta görev yaptı ve 19 gol kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
