Akılalmaz olay! Kardeşini mezardan çıkarıp bankaya götürdü

Hindistan’da vefat eden kardeşinin hesabındaki parayı çekemeyen bir adam, bankanın kanıt talebinde ısrar etmesi üzerine kardeşinin mezarını açarak cesedi çıkardı.

Hindistan’ın Odisha eyaletine bağlı Keonjhar kentinde yaşayan 59 yaşındaki Jitu Munda, hayatını kaybeden kız kardeşinin banka hesabındaki 20 bin rupiyi (yaklaşık 9.500 TL) çekebilmek için kardeşinin iskeletini plastik torba içinde banka şubesine götürdü.

Okuma-yazması olmadığı belirtilen Munda, 26 Ocak 2026’da ölen kız kardeşinin hesabındaki parayı çekmek istedi. Ancak banka yetkilileri parayı çekmek için hesap sahibinin fiziksel olarak şubede bulunması veya yasal mirasçı olduğunun belgelerle sunulmasında ısrar edince Munda çileden çıktı. Kardeşinin ölümünü kanıtlamak amacıyla mezarını kazarak çıkardığı kalıntıları yaklaşık 3 kilometre boyunca taşıyıp bankaya gitti.

Munda, bankaya defalarca gitmesine rağmen yetkililerin kendisini dinlemediğini ve kardeşini bankaya getirmesi konusunda ısrarcı olduklarını, bu nedenle büyük bir hayal kırıklığı ve çaresizlik içinde mezarı açtığını ifade etti.

Banka kayıtlarına göre, hesap sahibi Kalra Munda’nın belirlediği mirasçının da ölmüş olması sebebiyle Jitu Munda mevduat üzerindeki tek hak sahibi konumunda bulunduğu ancak yasal prosedürlerin karmaşıklığı ve iletişim eksikliği nedeniyle Munda'ya paranın verilmediği belirtildi. Bu duruma sinirlenen 59 yaşındaki Hintli adamsa çareyi mezarı açmakta buldu.

Duruma müdahale eden polisler, Jitu Munda’nın yasal süreçlerden haberdar olmayan yerel bir kabile mensubu olduğunu ve banka yetkililerinin parayı çekme prosedürlerini ona anlatmakta başarısız kaldığını belirtti.

Polisin araya girmesiyle paranın ödenmesi konusunda güvence verilen Munda’nın getirdiği iskelet, polis nezaretinde tekrar mezarlığa defnedildi.

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan banka yetkilileri ise ölen müşterinin fiziksel varlığının talep edildiği iddialarını reddetti. Banka açıklamasında, Munda'nın sarhoş bir vaziyette şubeye gelerek huzursuzluk çıkardığı ve kardeşinin kalıntılarını getirerek problem çıkardığı savunuldu. Yerel yönetimin, tek hak sahibi olan Munda’ya ödemenin mümkün olan en kısa sürede yapılması için banka yönetimine kesin talimat verdiği belirtildi.