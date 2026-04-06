DÜNYA

Trump'ın küfürlü tehdidine İran'dan yanıt!

Trump'ın küfürlü tehdidine İran'dan yanıt!

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın özellikle ABD ve İsrail için artık eski düzene dönmeyeceğini belirtti. ABD Başkanı Trump salı günü İran'a benzeri görülmemiş bir saldırı düzenleyeceklerini belirtip küfür etmişti.

Komutanlığın, X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hürmüz Boğazı artık asla eski düzene dönmeyecek, özellikle ABD ve İsrail için." ifadeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin İranlı yetkililer tarafından bildirilen "Basra Körfezi için yeni düzen" taslağının operasyonel hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu kaydedildi.

 Basra Körfezi için yeni düzen taslağı

İran Meclisi'nde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret uygulamasını öngören yasa tasarısının 31 Mart'ta Ulusal Güvenlik Komisyonundan geçtiği bildirilmişti.

Söz konusu tasarının içeriğinde, "mali düzenlemeler ve ülkenin ulusal para birimi riyal bazlı geçiş ücretinin uygulanması, ABD ve İsrail'e geçiş yasağı, İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelere yasak getirilmesi, İran'ın egemenlik rolünün ve silahlı kuvvetlerinin yetkisinin uygulanması, boğaz ve deniz taşımacılığı güvenliği, çevresel konular ve Umman ile hukuki işbirliği" konularının yer aldığı belirtilmişti.

İlgili Haberler
Trump resmen çıldırdı! İran'a küfürlü tehdit: Cehennemi yaşayacaksınız
ÖNCEKİ HABERLER
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheliye adli kontrol kararı
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheliye adli kontrol kararı
Beşiktaş'ta araç kiralama şirketinde yangın çıktı 14 araç kullanılamaz hale geldi
Beşiktaş'ta araç kiralama şirketinde yangın çıktı 14 araç kullanılamaz hale geldi
Fenerbahçe için verilen penaltı kararı doğru mu? Trio'da eski hakemler yorumladı
Fenerbahçe için verilen penaltı kararı doğru mu? Trio'da eski hakemler yorumladı
İran füzesi İsrail'in Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etti büyük yıkım ölü ve yaralılar var
İran füzesi İsrail'in Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etti büyük yıkım ölü ve yaralılar var
Derbiyi kazanan Fenerbahçe'yi, tesislerinde taraftarları karşıladı
Derbiyi kazanan Fenerbahçe'yi, tesislerinde taraftarları karşıladı
Hakan Çalhanoğlu füzeyi yolladı Inter Roma'ya gol yağdırdı
Hakan Çalhanoğlu füzeyi yolladı Inter Roma'ya gol yağdırdı
Türkiye, Mısır ve Pakistan, arabuluculuk için devrede
Türkiye, Mısır ve Pakistan, arabuluculuk için devrede
Nijerya’da kiliselere kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var...
Nijerya’da kiliselere kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var...
Tedesco’dan galibiyet sonrası Asensio açıklaması
Tedesco’dan galibiyet sonrası Asensio açıklaması
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tartışma yaratan penaltı kararı
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tartışma yaratan penaltı kararı
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 90+11'de yıktı
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 90+11'de yıktı
Trump’tan İran’a süreli tehdit
Trump’tan İran’a süreli tehdit