Fenerbahçe için verilen penaltı kararı doğru mu? Trio'da eski hakemler yorumladı

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, kritik maçta çalınan düdükleri yorumladılar. Her üç hakem de pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, son anda penaltıdan yediği golle derbiyi 1-0 kaybetti.

Siyah-beyazlı takım, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11. dakikada penaltıdan kaydettiği golle sahadan puansız ayrıldı.

Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un maç içerisinde verdiği kararlar yorumcular ve sosyal medya tarafından çok tartışıldı.

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çalınan düdükleri yorumladılar. İşte o pozisyonlar:

MUSABA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Bahattin Duran: 'Rıdvan Yılmaz'ın topa teması var, top kale çizgisinden çıktı mı hayır, taç çizgisinden çıktı mı hayır, Musaba topu alıp gidecek ama Rıdvan'ın müdahalesi nedeniyle düşüyor, ceza sahasında düşüyor. Topla oynasa da Rıdvan'ın müdahalesi faul ve bir de sarı kart görmeliydi.'

Bülent Yıldırım: 'Kayarak geliyor, risk alıyor. Kayıp da rakibin sonraki hamlesini kısıtlıyorsan ihlal olur. Musaba bu topla Rıdvan yüzünden gidemedi. Kural kitabında ne yazıyorsa, eğitimlerde ne söyleniyorsa o gözle bakıyoruz. Subjektif hiçbir şey söylemiyoruz.'

Deniz Çoban: 'Bir faul olup olmadığını konuşurken hep "oyuncunun bir sonraki hamlesini engelledi mi" sorusunu sorarız. Burada top Musaba'nın önünde. Faul ve sarı kart.'

F.BAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bülent Yıldırım: 'Ben VAR'ı kutluyorum. Yardımcı hakem de beklemiyormuş, konsantre değil, ofsayt kaçmış.'

Bahattin Duran: 'Ofsayt kararı VAR'dan geliyor, Var'daki arkadaşı tebrik ederim. Nadir rastlanan bir durum. Topa dokunduğu an Fenerbahçeli oyuncu kale çizgisine toptan daha yakın. Çok doğru bir tespitte bulunmuş VAR. Çok doğru bir ofsayt. Yardımcı bence hakemle bir konuştu, bir şey hissetti, ondan golü hemen veremedi.'

Deniz Çoban: 'Böyle bir şeyi hissetmek, görmek VAR'ın başarısıdır. Tebrik etmek gerek.'

F.BAHÇE'NİN PENALTI KAZANDIĞI POZİSYON

Bülent Yıldırım: 'Sarı kart tartışmasız. Zor bir pozisyon, dışarıda başlıyor ama bileği alarak içeride devam ediyor. Birleşik harekette, kayarak müdahalede son noktaya bakılır. Bu yüzden bence karar doğru. Penaltı var ve sarı kart yeterli.'

Deniz Çoban: 'Bu pozisyona en baştan bir bakalım. Yasin Kol'un bu pozisyon özelinde bu durumundan çok daha yakın olma ihtimali pozisyonun gelişimi itibariyle yok. Yasin Kol'u burada pozisyona uzak kaldı diye eleştiremeyiz. Hakem için şanssızlık olacak bir durum ilk olarak. Topa dokunsa ve kornere atsa penaltıya karşı çıkardık. Ancak topa vurup uzaklaştıramadı, Nene düşmeseydi bu topu alır mıydı bence alırdı. Fenerbahçeli oyuncunun ikinci hamlesini engelledi. Topa ilk vuran Fenerbahçeli oyuncu, topu önüne alıyor. Beşiktaşlı oyuncu canhıraş bir şekilde geliyor, topa uzanıyor ancak topla oynuyor diyemiyorum. Beşiktaşlı oyuncunun ayağına baktığımız zaman topu uzaklaştırdı diyemeyiz, bu top Nene'nin topu. Nene topu kurtardı. Sonrasında arkadan süpürerek geliyor mu geliyor, ilk temas dışarıda mı dışarıda ama çizginin üzerinde ve içinde hareket devam ediyor. İhlal noktası dışarıda diyemeyiz. Nene'yi düşüren etkili temas çizginin üstünde. Bu diz darbesi olmasa, top Nene'nin önünde kalsa avantaj onda. Bence penaltı. Sarıda da şüphe yok.'

Bahattin Duran: 'Rıdvan'ın pozisyonuna benziyor. Agbadou topa vurdu, top oyun alanının dışında tarzı yorumlar da yapılır ama Deniz'in anlattığı gibi riskli ayağıyla geliyor. İlk olarak Nene topu önüne alıyor, sonra Agbadou topla buluşuyor ama büktüğü dizi kaymaya devam ediyor. Nene'nin sonraki hamlesini net şekilde engelliyor. Büktüğü dizle geliyor, devam ediyor, ceza sahasının içine giriyor. Bu pozisyon böyle değerlendirilmez, bu ayağıyla topa vurdu, diğer ayağıyla topu çekti şeklinde değerlendirilir. Ama burada Agbadou süpürmüş. Benim için net bir penaltı, doğru bir sarı kart.'