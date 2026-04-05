CHP’li Belediye Başkanı Akay, vatandaşla adeta dalga geçti: Sen seferber olabilirsin

CHP’li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, bozuk yollar için çözüm önerisi sunan bir gence sert tepki göstererek “Sen seferber olabilirsin, elinden bir şey geliyorsa yap” ifadelerini kullandı. Vatandaşla tartışma anlarının kameralara yansıdığı olay, sosyal medyada tepki çekerken, Akay’ın tavrı vatandaşla dalga geçme ve eleştirileri küçümseme olarak yorumlandı.

CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, uzun zamandır mahallesinde bozuk olan yollar için çözüm önerisi sunmaya çalışan gence tepki gösterdi. Akay, "Sen seferber olabilirsin, elinden bir şey geliyorsa yap" ifadelerini kullandı. 

CHP'NİN ÇÖP VE ÇUKUR SORUNU

Vatandaşların sağlığını tehdit edecek boyuta ulaşan çöp ve çukur sorunu, CHP'li belediyelerde çözülemiyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan vatandaşlar, çukurların ne zaman kapanacağını oturdukları bölgedeki belediye başkanlarına soruyor. 

ÇERKEZKÖY POTANSİYELİNİN GERİSİNDE KALDI

O adreslerden birisi de Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi oldu.

Büyük bir sanayi merkezi olma yolunda ilerleyen Çerkezköy, uzun zamandır yetersiz hizmetlerden dolayı ulaşmak istediği potansiyelin gerisinde kalıyor.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ SUNAN GENCE SİNİRLENDİ

CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, ilçe merkezinde yapılan çalışmaları denetlemek üzere sokağa çıktı.

Bu esnada yanına yaklaşan bir genç, Vahap Akay'a bozuk yolların çözümüyle ilgili önerilerde bulunmak istedi. 

"ELİNDEN BİR ŞEY GELİYORSA YAP"

O esnada öneride bulunan gence sinirlenen Başkan Akay, "İşimize bakıyoruz şimdi. Sen seferber olabilirsin, elinden bir şey geliyorsa yap." cevabını verdi.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar bölgede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

