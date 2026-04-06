Fenerbahçe’de Asensio gelişmesi! Tedesco’dan açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisi sonrası sakatlanan Marco Asensio hakkında konuştu. Tedesco, yıldız oyuncunun oyuna devam edemediğini belirterek hastaneye götürüldüğünü, şu anda ödem bulunduğunu ve durumunun 2-3 gün içinde netlik kazanacağını ifade etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 28. haftasında sakatlanan Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİ İYİ VE RAHATLAMIŞ HİSSEDİYORUM"

Maç sonundaki sevinci hakkında konuşan Domenico Tedesco, "Kendimi iyi ve rahatlamış hissediyorum. İçeride kendi içimde sevinmek istedim, sonra taraftara ve oyunculara saygıdan ötürü dışarı çıkıp sevindim." dedi.

"TAKIMIN PERFORMANSINDAN MUTLUYUM"

Takımının performansını yorumlayan genç hoca, "Oynamış olduğumuz Gaziantep maçından sorna takıma birkaç gün izin verdik. Sezonun oraya kadar olan periyodu zorlu geçmişti. Montella ile de konuşup oyuncuların 2 gün izin yapmalarını istemiştim, milli takıma dinlenmiş katılsınlar diye. Son maçlarda problem olan şeylerin üzerinde durduk. Ortaları engellemek, ceza sahası içinde hata yapmamak. Ortaları engellemek için canavar gibiydik, Nelson, Archie, Levent. Jayden da adam adama markajı iyi şekilde yaptı. Takımın performansından mutluyum." ifadelerini kullandı.

''MARCO ASENSIO HASTANEYE GİTTİ''

Derbinin ilk yarısında sakatlık yaşayan Marco Asensio'nun son durumu hakkında konuşan Tedesco, "Maç içerisinde pozisyonda yerde kaldı Asensio. Sonra içeri girdi denemek için. Çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için hastaneye gitti. Şu anda ödem var. 2-3 gün sonra durumu belli olacak. İkinci MR çekildikten sonra birazcık daha net izlenimimiz olacak.'' sözlerini sarf etti.