BIST 12.936
DOLAR 44,60
EURO 51,44
ALTIN 6.668,92
HABER /  DÜNYA

Nijerya’da kiliselere kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var...

Nijerya’nın Kaduna eyaletinde Paskalya kutlamaları sırasında iki kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi kaçırıldı. Arika bölgesinde gerçekleşen saldırıların ardından yetkililer, saldırganların köyde uzun süre kaldığını belirterek kaçırılanların bulunması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Abone ol

Nijerya’nın Kaduna eyaletinde, Paskalya kutlamaları sırasında iki kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kaçırıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, silahlı çete üyeleri Kaduna eyaletindeki Arika bölgesinde First Evangelical ve St. Augustine Katolik Kilisesi'ne saldırdı.

Saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberlerde, çok sayıda kişinin kaçırıldığı kaydedildi.

Arika bölge yetkilisi Mark Bawa, çok sayıda saldırganın köye geldiğini, uzun süre burada kaldıklarını belirterek, kaçırılan kişileri bulmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
